Radialista Renato Nogueira é homenageado com Título de Cidadania Sergipana

Em uma cerimônia muito prestigiada o radialista Renato Nogueira, o secretário Municipal de Governo de Nossa Senhora do Socorro, foi homenageado com o Título de Cidadania Sergipana nesta segunda-feira (5). A propositura foi de autoria da deputada Carminha Paiva (Republicanos).

Na oportunidade, a parlamentar ressaltou a trajetória profissional Renato Nogueira em solo sergipano. “Renato é uma pessoa muito especial. Ele é um parceiro fiel de todas além de ser um importante comunicador para Nossa Senhora do Socorro e Sergipe. Eu quem me sinto honrada em poder homenagear este grande profissional”, destacou a parlamentar.

A Sessão Especial ocorreu no plenário Pedro Barreto de Andrade da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) e foi presidida pela deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) e foi acompanhado por autoridades, amigos e familiares do homenageado.

Renato Nogueira

Renato Lima Nogueira, que nasceu em 1983 na cidade de Olinda, Pernambuco. Em 1993, aos 10 anos de idade, Renato e a família vieram para Aracaju “Inicialmente moraram alguns meses de favor na casa de tios, no conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia . Após 1 ano de terem chegado em Sergipe, foram levados a residir, também de favor, em Nossa Senhora do Socorro. Nos instalamos em Nossa Senhora do Socorro como milhares de pessoas que chegam à Sergipe. Lá é um grande bolsão urbano. E um lugar muito acolhedor”, explicou o radialista Renato Nogueira.

Em 2006 ingressou na Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Comunicação Social, cursando Rádio/TV. Uma nova forma de pensar e atuar socialmente começou a se apresentar e Renato iniciou nesta época, com maior pujança, sua atuação social, voltada para as pessoas mais carentes.

O comunicador sempre trabalhou com pautas que ajudassem na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, buscava aprimorar sua atuação social sempre – seja nos trabalhos acadêmicos, nas discussões em salas de aulas, simpósios ,encontros regionais de comunicação e nos estágios realizados em diversos setores público e privado.

Para a esposa de Renato Nogueira, Aline Nogueira, a palavra para a concessão do Título de Cidadania Sergipana é gratidão. “É um reconhecimento de toda dedicação, trabalho, esforço e também de valorização profissional pelo nosso estado. Ele merece essa e tantas outras homenagens”, afirmou.

Entre os destaques profissionais de Renato Nogueira estão: sua passagem pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) onde ocupou a função de porta-voz, como repórter da Rádio Liberdade AM e secretário municipal da Comunicação em Nossa Senhora do Socorro.

“Sergipe é o lugar que me deu a oportunidade me formar e trabalhar. O Título de Cidadão Sergipano é o reconhecimento documental do que o meu coração já sente desde que cheguei aqui. O coração foi acolhido e hoje estou disposto a acolher e trabalhar cada vez pelo estado que me estendeu a mão”, finalizou o radialista Renato Nogueira.

Presenças

Estiveram presentes o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PP), o vice-prefeito de Nossa Senhora do Socorro Manelito Franco (PP) e o ex-deputados estaduais e radialistas Gilmar Carvalho e Adelson Barreto, além do empresário , ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro e ex-deputado estadual Zé Franco.

Fotos: Jadilson Simões

Por Junior Matos