Radialistas conquistam avanço com PL de Yandra Moura que propõe Piso Salarial Nacional

A valorização dos profissionais da comunicação acaba de ganhar um novo capítulo. A Federação Nacional dos Radialistas (FENARTE) e a Federação Interestadual dos Radialistas (FITERT) celebram um avanço histórico com a apresentação do Projeto de Lei nº 5461/2025, que propõe a criação do Piso Salarial Nacional dos Trabalhadores em Rádio e Televisão, fixado em R$ 4.236,00 para uma jornada de 30 horas semanais.

O PL foi apresentado na Câmara Federal pela deputada Yandra Moura (União-SE), após articulação direta das duas federações, que há anos atuam de forma conjunta pela valorização da categoria. A proposta prevê ainda o reajuste anual em janeiro, com base nos índices oficiais de inflação, assegurando o poder de compra e a dignidade dos profissionais que constroem a comunicação brasileira.

Segundo Fernando Cabral, coordenador nacional da FITERT, o projeto representa a continuidade de uma luta antiga. “Estamos nesta luta por um piso nacional desde 2012, quando o ex-deputado federal e radialista André Moura apresentou o PL 3982/2012. Este é um novo momento, e vamos à luta pela aprovação, fazendo justiça à nossa categoria, que sofre com a desigualdade salarial em todo o país”, destacou.

O presidente da FENARTE, Lucas Bauermann, reforçou a importância da proposta para o fortalecimento da classe. “A criação de um piso nacional é uma conquista fundamental para a categoria. A FENARTE está na linha de frente dessa luta, ao lado da FITERT, para garantir respeito, reconhecimento e valorização aos radialistas brasileiros.”

O movimento é resultado da mobilização conjunta da FENARTE, sob a presidência de Lucas Bauermann, e da FITERT, coordenada por Fernando Cabral (SE), com o empenho dos diretores Ricardo Ortiz (MS) e João Messias (MS).

Ao propor uma base unificada de remuneração, o PL busca corrigir as disparidades regionais e promover equidade entre os profissionais de rádio, TV e audiovisual em todo o país.

Com essa iniciativa, FENARTE e FITERT reafirmam o compromisso histórico com a defesa dos direitos trabalhistas, a equiparação salarial e o fortalecimento da categoria.

