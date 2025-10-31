Radialistas conquistam avanço histórico: Projeto de Lei propõe Piso Salarial Nacional da categoria

A Federação Nacional dos Radialistas (FENARTE) e a Federação Interestadual dos Radialistas (FITERT) seguem fortalecendo a luta pela valorização dos trabalhadores da comunicação. Em articulação direta com a Deputada Federal Yandra Moura (União-SE), foi apresentado o Projeto de Lei nº 5461/2025, que fixa o piso salarial nacional dos trabalhadores em rádio e televisão em R$ 4.236,00, com jornada de 30 horas semanais.

Essa é uma luta conjunta e histórica, que conta com a participação ativa de duas federações, FENARTE, sob a presidência de Lucas Bauermann, e da FITERT, sob a coordenação geral de Fernando Cabral (SE), e com o empenho dos diretores Ricardo Ortiz (MS) e João Messias (MS).

O projeto também prevê que o piso será reajustado anualmente em janeiro, com base nos índices oficiais de inflação, garantindo o poder de compra e a dignidade dos profissionais que constroem a comunicação brasileira.

“Estamos nesta luta por um piso nacional, desde 2012, quando o ex-deputado federal Radialista André Moura, deu entrada no PL 3982/2012, fazendo justiça à nossa categoria, que sofre com a desigualdade salarial em todo país, este é um novo momento, e vamos à luta pela aprovação.” Afirmou o Radialista Fernando Cabral Coordenador Nacional da FITERT

A proposta busca corrigir as disparidades regionais e estabelecer uma base justa e unificada de remuneração para radialistas de todo o país — do rádio, da televisão e do audiovisual.

“A criação de um piso nacional é uma conquista fundamental para a categoria. A FENARTE está na linha de frente dessa luta, ao lado da FITERT, para garantir respeito, reconhecimento e valorização aos radialistas brasileiros”, afirmou Lucas Bauermann, presidente da FENARTE.

Com essa iniciativa, a FENARTE e a FITERT reafirmam seu compromisso com a defesa dos direitos trabalhistas, a equiparação salarial e o fortalecimento da categoria à nível nacional.

Texto e foto FITERT e FENARTE