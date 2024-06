Rafaela de Hilda participa de Encontro Regional do RenovaBR em Pernambuco

A pré-candidata a prefeita de Lagarto, Rafaela de Hilda (Republicanos), marcou presença neste final de semana no Encontro Regional do RenovaBR, realizado em Pernambuco. O evento reuniu jovens líderes e pré-candidatos de diversas partes do Brasil para um curso preparatório voltado para as eleições de 2024.

Rafaela expressou sua imensa alegria em participar desse encontro, destacando a importância da preparação e do aperfeiçoamento para quem deseja atuar na política. “Foi uma experiência incrível. Acredito firmemente que a juventude do Brasil é o futuro e que, com a formação adequada, podemos transformar nossas cidades e o país,” afirmou Rafaela.

O RenovaBR é conhecido por seu rigoroso processo de seleção e pela qualidade dos cursos que oferece. A instituição tem como objetivo formar e apoiar líderes políticos comprometidos com a ética e a eficiência na gestão pública. Participar de um evento desse calibre é uma oportunidade valiosa para Rafaela.

Os participantes tiveram acesso a palestras, workshops e dinâmicas voltadas para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a atuação política. Rafaela destacou a troca de experiências como um dos pontos altos do evento. “Durante todo o curso de formação conheci pessoas incríveis de diferentes regiões do Brasil, todas com o mesmo objetivo de fazer a diferença em suas comunidades. Essa troca de conhecimentos e vivências é fundamental para nosso crescimento,” acrescentou.

A pré-candidatura de Rafaela de Hilda vem ganhando força e apoio, especialmente entre os jovens e aqueles que acreditam na renovação política. Sua participação no Encontro Regional do RenovaBR reforça seu compromisso com a capacitação contínua e com a busca por um futuro melhor para Lagarto.

Com essa formação, Rafaela está ainda mais preparada para enfrentar os desafios futuros. “Estou me dedicando e estudando muito e tudo isso com bastante entusiasmo. Estou ansiosa para aplicar todo o conhecimento adquirido nos últimos anos em nossa cidade”, finalizou.

Fonte e foto assessoria