Rafaela realiza encontro com mulheres lagartenses e destaca poder da força feminina

Na noite de sexta-feira, 12, a pré-candidata a prefeita de Lagarto, Rafaela de Hilda, esteve reunida com mulheres de diversos segmentos da sociedade no Espaço Mila Vieira. O encontro foi um marco inicial para uma caminhada com representatividade feminina durante a pré-campanha.

O ato acontece após divulgação de pesquisa CTAS sob o número SE 00452/2024 na TV Atalaia, que mostrou acentuado crescimento do nome de Rafaela de Hilda e consolidação da sua pré-candidatura.

O evento contou com um grande número de mulheres, incluindo empreendedoras, políticas, educadoras e jovens, destacando a força e a importância do papel feminino na sociedade lagartense. A presença dessas mulheres refletiu o crescente interesse e engajamento das mulheres das esferas pública e privada na política.

Entre as personalidades presentes estavam a atual prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, a deputada Áurea Ribeiro e o deputado Gustinho Ribeiro. Eles ressaltaram a importância do evento como um marco para a cidade e para a ampliação do espaço de atuação das mulheres.

Rafaela de Hilda, em seu discurso, destacou a necessidade de união e fortalecimento das mulheres para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “Este encontro é apenas o começo de uma caminhada que visa ampliar a representatividade feminina em todas as áreas da nossa cidade”, afirmou.

“É inspirador ver tantas mulheres nesse encontro, trocando experiências pessoais, demonstrando como estão preparadas e com interesse em ocupar seus espaços na política. Lugar de mulher é onde ela quiser! Vamos, juntas, construir uma sociedade mais justa e igualitária”, destacou a prefeita Hilda Ribeiro.

Foto assessoria

Por Fábio Barreto