Rafaela de Hilda visita fábrica da Maratá e destaca importância do grupo para Lagarto e Sergipe

A pré-candidata a prefeita de Lagarto, Rafaela de Hilda, realizou na sexta-feira, 14, uma visita à fábrica JAV – Maratá, uma das mais importantes unidades industriais do estado de Sergipe e do País. Durante a visita, Rafaela teve a oportunidade de conhecer de perto as operações da fábrica, conversar com os trabalhadores e reforçar seu compromisso com o desenvolvimento econômico da região.

A JAV – Maratá, renomada por sua produção de alimentos e bebidas, é um pilar essencial para a economia de Lagarto e do estado de Sergipe. Somente na unidade visitada, são gerados 960 empregos diretos, evidenciando o impacto significativo do grupo na geração de renda e oportunidades para a população local.

Rafaela destacou a importância do grupo Maratá para Lagarto, não apenas pela quantidade de empregos, mas também pela contribuição ao crescimento econômico e social da cidade. “A Maratá é um exemplo de como a indústria pode impulsionar o desenvolvimento local. Cada emprego gerado aqui representa uma família que tem uma fonte de renda, uma economia que se fortalece e uma cidade que avança”, afirmou a pré-candidata.

Além disso, Rafaela reforçou seu compromisso com a atração de novos investimentos para Lagarto, visando aumentar ainda mais as oportunidades de emprego e renda para os lagartenses. “Precisamos continuar trabalhando para que Lagarto seja cada vez mais um polo industrial e econômico, onde as empresas encontrem um ambiente favorável para crescer e se desenvolver”, ressaltou.

Com sua experiência como secretária de Governo e Chefe de Gabinete, Rafaela se apresenta como uma pré-candidata preparada e comprometida com o progresso de Lagarto. Ela agradeceu a recepção dos funcionários da fábrica e destacou a importância do diálogo entre o poder público e o setor privado. “É através dessa parceria que vamos conseguir construir uma Lagarto mais forte e próspera para todos”, finalizou.

Foto assessoria

Por Fábio Viana