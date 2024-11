Ranking aponta Nitinho como 2° melhor deputado federal de Sergipe 

Transparência, eficiência, assiduidade e combate à corrupção elevam performance do deputado na avaliação nacional

Com apenas 9 meses no exercício do mandato na Câmara Federal, a atuação legislativa de Nitinho Vitale, PSD-SE, recebeu a segunda maior nota na avaliação do Ranking dos Polícos no ano de 2024.

“Apesar do pouco tempo na Câmara Federal, estamos trabalhando muito para honrar o Estado, trazer benefícios à administração pública e contemplar a população. Estou muito feliz por receber um reconhecimento nacional ao trabalho que estou desempenhando em Brasília”, resumiu Nitinho.

A apenas 1 décimo da primeira colocação na avaliação nacional entre os parlamentares sergipanos, Nitinho alcançou a nota 8, 36, em atuação legislativa, transparência, assiduidade, combate à corrupção e às regalias políticas, enquanto Rodrigo Valadares, com trânsito na Casa desde janeiro de 2023, obteve nota 8,37.

“Dedico este título aos meus eleitores e amigos que sempre respeitaram a minha origem simples sem nunca subestimar a minha dedicação e o meu potencial de trabalho”, agradeceu o parlamentar, ao tomar conhecimento do resultado.

“Vou trabalhar ainda mais para fazer entregas e apresentar resultados ao povo de Sergipe”, comemorou.

O Ranking dos Políticos – se define como uma iniciativa da sociedade civil que avalia o desempenho de senadores e deputados federais com base em critérios como combate a privilégios, desperdícios e corrupção, com o objetivo de promover a eficiência do Estado brasileiro e garantir transparência na gestão pública, visando políticas públicas relacionadas à liberdade econômica, desburocratização e tratamento isonômico entre os agentes econômicos, como deve ser em um Estado de Direito.

A entidade informa que o processo de avaliação é estritamente baseado em critérios objetivos, garantindo equidade na análise. O projeto foi criado em 2011 e é financiado por pessoas comuns, assegurando a independência financeira e a transparência das operações.

Por Eliz Moura – Gabinete Nitinho Vitale Deputado federal