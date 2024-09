Reabilitação da coluna: Dr. Ewerton Caroso explica método de tratamento que tira pacientes da fila de cirurgia

Pesquisa Nacional da Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que 27 milhões de adultos no Brasil são acometidos por doença crônica na coluna, o que corresponde a 18,5% da população adulta brasileira. Os problemas lombares são os mais comuns, com prevalência maior em 21% das mulheres contra 15% dos homens.

Em entrevista, Dr. Ewerton Caroso Fisioterapeuta Empreendedor, Especialista em Reabilitação da Coluna Vertebral e pioneiro em métodos não cirúrgicos fala sobre o método que tem tirado pacientes da fila de cirurgia. O profissional também é membro da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna, professor de pós-graduação em Osteopatia, além de ser palestrante e ministrante de cursos voltados para a reabilitação da coluna. Com mais de 15 anos de experiência, também possui um vasto currículo de formações complementares em técnicas avançadas como Osteopatia, Quiropraxia, McKenzie, Maitland, Mulligan, Mobilização Neural, Crochetagem e Dry Needling.

Sua trajetória de sucesso é marcada pela fundação de quatro clínicas especializadas no tratamento da coluna que são sucesso no Nordeste, além de possuir formação em Coaching Empresarial e Pessoal, unindo mais conhecimento da neurociência para transformar vidas.Os principais problemas que trazem pacientes até as clínicas de Dr. Ewerton são as dores crônicas na coluna, hérnias de disco, artroses e outras patologias relacionadas à coluna vertebral. “Muitos desses pacientes buscam uma abordagem fisioterapêutica complementar, visando melhora na dor e qualidade de vida, e, em muitos casos, encontram alternativas para evitar ou postergar procedimentos cirúrgicos. Além disso, a mobilidade reduzida e a incapacidade de realizar atividades diárias são queixas frequentes que interferem diretamente na qualidade de vida dos pacientes”, afirma.

O diferencial do trabalho desenvolvido por Dr. Ewerton Caroso está no método exclusivo utilizado em suas clínicas, que é focado na reabilitação funcional da coluna vertebral. “O tratamento proporciona alívio da dor, recuperação da mobilidade e fortalecimento da musculatura, e é completamente não invasivo. Utilizando tecnologia avançada como maca de tração eletrônica computadorizada, mesa de flexo-descompressão, sistema de avaliação com inteligência artificial, o método complementa o cuidado médico, oferecendo uma abordagem preventiva e inovadora para pacientes que desejam explorar todas as opções antes de recorrer à cirurgia. Trabalhando em conjunto com os médicos, o objetivo é sempre proporcionar o melhor cuidado ao paciente, garantindo que cada caso seja tratado de forma integrada e segura”, detalha Dr. Ewerton Caroso.

O tratamento começa com uma avaliação detalhada, que vai além dos sintomas apresentados. “Contamos com um questionário inteligente baseado em artigos científicos para a investigação do problema dos pacientes. Buscamos identificar a verdadeira causa do problema, analisando o histórico médico, a postura, a mobilidade articular e o padrão de movimento do paciente. Se necessário, exames complementares, como ressonância magnética e tomografia, são solicitados para um diagnóstico mais preciso. Acreditamos que tratar apenas os sintomas resulta em soluções paliativas. Como o paciente não nasceu com essa disfunção, nosso foco é encontrar a causa primária para que possamos ser assertivos no tratamento. A partir dessa investigação aprofundada, desenvolvemos um plano de tratamento personalizado, direcionado às necessidades individuais do paciente, garantindo uma abordagem eficaz, que trata a raiz do problema e não apenas seus sintomas”, informa.

“É importante destacar que, além do trabalho focado em reabilitação, estou profundamente comprometido com a educação continuada dos profissionais de fisioterapia. Através de cursos e palestras que ministro, busco disseminar técnicas e abordagens inovadoras para a reabilitação da coluna, formando profissionais capacitados para proporcionar tratamentos de alta qualidade. Acredito que, quanto mais profissionais forem capacitados, mais vidas serão impactadas de forma positiva, tanto prevenindo cirurgias quanto melhorando a qualidade de vida das pessoas”, finaliza.

Trajetória

A trajetória de Dr. Ewerton Caroso começou com o desejo de proporcionar alívio e recuperação para pessoas que sofriam de dores na coluna e doenças associadas. Ao longo dos anos, ele percebeu que o potencial de ajudar essas pessoas ia além da prática clínica individual e começou a empreender, fundando clínicas especializadas em reabilitação da coluna. Com uma visão inovadora e humanizada do atendimento fisioterapêutico, Dr. Ewerton Caroso uniu sua expertise técnica ao espírito empreendedor, criando clínicas que se tornaram referência no tratamento de doenças da coluna, oferecendo métodos complementares e não invasivos que transformam a vida de seus pacientes.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.