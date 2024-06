“REAFIRMO QUE SOU PRÉ-CANDIDATA A PREFEITA DE ARACAJU”, AFIRMA EM ENTREVISTA A DELEGADA DANIELLE GARCIA

Em entrevista à Jovem Pan, nesta quarta-feira, 26, a delegada Danielle Garcia (MDB) destacou que segue firme com a sua pré-candidatura a prefeita de Aracaju, que tem o respaldo dos aracajuanos. Ela disse que tem caminhado pelos bairros da capital e conversado com a população sobre as demandas nas diversas áreas.

“A saúde é algo que a população tem reclamado e apresentado muitas demandas. Assim como a mobilidade urbana, principalmente o transporte público. Estamos buscando junto a especialistas medidas para que possam ser adotadas conforme a nossa realidade para solucionar estas e outras demandas de responsabilidade do Município”, afirmou.

Danielle Garcia também ressaltou o fortalecimento de sua pré-candidatura. “As pesquisas reforçam que a minha pré-candidatura é muito bem aceita pelos aracajuanos. Ninguém consegue esconder o meu nome. Então, reafirmo que sou pré-candidata a prefeita de Aracaju”, salientou.

A delegada pontuou ainda que as pesquisas também têm demonstrado que os aracajuanos desejam uma mulher para administrar a capital. “Aracaju demonstra que deseja uma mulher prefeita pelos próximos anos, que traga um olhar administrativo diferenciado. Eu conheço a nossa capital e estou preparada para assumir este desafio”, enfatizou Danielle Garcia.

