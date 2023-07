Recesso: Deputados Paulo Jr e Netinho Guimarães destacam ações positivas

Os deputados estaduais estão em recesso desde o último dia 18 de julho, o retorno das atividades parlamentares ocorrerá no dia 1º de agosto. Ao fazerem um balanço das ações desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2023, consideraram os resultados como muito positivos; tanto na apresentação, discussão e votação de projetos, quanto na realização de palestras, audiências públicas e homenagens às personalidades que se destacaram em Sergipe.

Na avaliação do deputado Paulo Júnior (PV), o 1º semestre parlamentar foi muito importante para a população. “Nesses primeiros meses de mandato, estivemos sempre pensando no bem-estar e na melhoria da vida dos sergipanos. Foram aprovadas 174 proposituras de nossa autoria: oito moções, 49 indicações, 16 projetos de lei, 96 requerimentos de voto, três projetos de resolução e dois requerimento de convite”, disse.

O deputado Netinho Guimarães (PL), também fez um balanço positivo das ações desenvolvidas nos últimos meses na Assembleia Legislativa.

“O balanço que faço dos primeiros seis meses de mandato é que conseguimos desempenhar um importante papel a favor do povo Sergipano. Fizemos várias indicações, que eram fruto de reivindicações de populares de diversas regiões de Sergipe, e que foram aprovadas pela Alese. Fizemos também alguns Projetos de Lei que foram apreciados, votados e aprovados”, informa.

Netinho Guimarães ressaltou que a comunicação com o Governo do Estado foi assertiva, visto que foram aprovados vários projetos que beneficiarão os Sergipanos. “Tudo isso nos faz crer que estamos no caminho do crescimento e desenvolvimento com uma expectativa favorável para continuarmos trabalhando em busca do benefício de todos”, enfatiza.

Entre os projetos de sua autoria, aprovado por unanimidade, está o que institui a ‘Semana do Apicultor e Proteção às Abelhas’. E entre as indicações, a que solicita ao governador Fábio Mitidieri, a pavimentação asfáltica no trevo da Rodovia SE-204, ligando o Povoado Ladeira à cidade de Pacatuba, principal via de acesso ao município de Japoatã.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza