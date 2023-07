Recurso de Fábio Reis para a agricultura chega ao município de Salgado

O deputado federal Fábio Reis (PSD) esteve na manhã desta sexta-feira (14) no município de Salgado para fazer a entrega de 30 kits de irrigação – composto por bomba, caixa d’agua e canos, aos produtores locais. O valor total do recurso foi de R$71 mil e teve parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

“Esses kits garantem a produção de alimentos no campo, dando constância à produtividade ao longo do ano. Esses equipamentos são muito importantes para nossa gente, inclusive com a garantia de renda”, comemorou Reis.

A entrega aconteceu na sede da Secretaria de Agricultura e contou com a presença do prefeito da cidade, Givanildo; dos secretários de Agricultura, Roberto Silva e de Planejamento, Gilvando Barbosa; e dos vereadores Aecio do Tombo e Raimundinho.

Essa é mais uma parceria do parlamentar com a prefeitura de Salgado, que já soma mais de R$15 milhões em recursos.

