Recursos de emendas de Jeferson Andrade chegam às prefeituras

O Governo de Sergipe já começou a transferir os recursos das emendas impositivas dos deputados estaduais para este ano.

Entre abril e maio, 11 Prefeituras sergipanas receberam recursos das emendas do deputado Jeferson Andrade (PSD), presidente da Assembleia Legislativa, num total de 1 milhão e 525 mil reais.

Em abril, os recursos chegaram a sete Prefeituras: Brejo Grande (R$ 150 mil), Cedro de São João (R$ 175 mil), Gararu (R$ 150 mil), Graccho Cardoso (R$ 100 mil), Porto da Folha (R$ 250 mil), São Francisco (R$ 150 mil) e Telha (R$ 100 mil). O dinheiro é para custeio e investimentos das Prefeituras.

Agora em maio, foram transferidos recursos para mais três Prefeituras: Campo do Brito (R$ 150 mil), Malhada dos Bois (R$ 150 mil) e Santa Rosa de Lima (R$ 150 mil). Para Campo do Brito, o dinheiro foi para aquisição de veículo para a área da Saúde. No caso de Malhada dos Bois e Santa Rosa, os recursos foram para custeio da Saúde.

Destino Certo

As emendas parlamentares estaduais impositivas significam dinheiro certo para atender demandas da população. Os deputados colocam as emendas no Orçamento do Estado, indicando as Prefeituras, órgãos e entidades que devem receber os recursos, e o governo transfere o dinheiro ao longo do ano. Os recursos vão para obras, serviços, projetos, programas, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos e outras despesas.

“As deputadas e os deputados sentimos as necessidades do nosso povo e essas emendas viabilizam ações importantes para todos os municípios sergipanos, beneficiando muita gente que precisa do apoio do poder público para ter uma vida com mais qualidade”, diz Jeferson Andrade.

Por Stephanie Macedo