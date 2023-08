Rede credenciada ao CONIVALES realiza mais de 130 mil procedimentos de saúde

Somente no primeiro semestre deste ano, o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) realizou, através da rede credenciada, mais de 130 mil procedimentos de saúde direcionados para pacientes encaminhados pelos municípios consorciados e conveniados, com a oferta de exames e consultas.

O CONIVALES é um consórcio público e uma iniciativa que reúne, atualmente, 44 municípios do estado de Sergipe em busca de soluções conjuntas na área da saúde e da alimentação escolar, visando oferecer melhores atendimentos de saúde e com a redução de custos para as administrações públicas municipais.

Com a ampla rede credenciada, exatamente 132.902 procedimentos foram realizados, entre exames e consultas especializadas. Foram ofertadas consultas com angiologistas, ginecologistas, urologistas, ortopedistas, neurologistas, cardiologistas, endocrinologistas, otorrinolaringologistas, entre outras especialidades, além da realização de exames laboratoriais, ressonância, tomografia, ultrassonografia, radiografia, endoscopia, entre outros procedimentos.

O presidente do CONIVALES, Franklin Freire, também prefeito de Amparo de São Francisco, explica que todos os municípios que integram o consórcio têm acesso aos atendimentos, mas que este número representa o quantitativo de procedimentos encaminhados por apenas 29 municípios.

“O nosso objetivo é garantir que os cidadãos tenham acesso a uma rede de saúde eficiente, reduzindo as filas de espera e proporcionando um atendimento ágil e adequado. O elevado número de atendimento apresentado, é um reflexo do compromisso e dedicação das gestões municipais, dos profissionais de saúde envolvidos, bem como da efetividade do consórcio em proporcionar serviços de saúde de qualidade para a população. Essa conquista demonstra a importância do trabalho em conjunto e da busca por soluções integradas na área da saúde, visando o bem-estar e a promoção da saúde dos sergipanos”, ressaltou o presidente.

O superintendente do Consórcio, Marcos Barroso, lembra que a entidade está credenciando clínicas, laboratórios e hospitais de todo o estado, através do edital de Chamamento Público, para ampliar a oferta de exames, procedimentos e consultas.

Foto assessoria