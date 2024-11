Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras realiza sexto módulo do programa

O programa ‘Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras’ realiza nos dias 12 e 14 de novembro o seu sexto módulo. O encontro, que acontecerá de maneira híbrida – na Casa Gambiarra e online – terá como tema ‘Comunicação e credibilidade através da voz’, ministrado por Aline Fontes e Viviane D’Arc.

De acordo com a coordenadora da Rede, Isabele Ribeiro, o módulo terá papel fundamental para as participantes do programa. “A nossa Rede tem um caráter multidisciplinar. Ao definir os módulos, nós pensamos nas necessidades das empreendedoras. Buscamos chegar nos pontos primordiais do processo e estabelecemos temas que entreguem a essas mulheres o que elas precisam saber para que o seus negócios evoluam. Sem dúvidas, a comunicação é fundamental para isto. Temos certeza que as nossas parceiras, Aline Fontes e Viviane D’Arc, farão diferença para as nossas empreendedoras, apresentando soluções efetivas e dentro da realidade do universo do empreendedorismo”.

O encontro terá início na terça-feira, 12, às 19h, e será retomado na quinta-feira, 14, no mesmo horário. “Chegamos ao sexto dos nossos dez módulos do programa. Acompanhamos a evolução das nossas participantes nas mentorias e módulos. Ainda acompanhamos a troca existente entre elas, que tenho certeza ser um diferencial. Afinal, empreender não é fácil e ter como quem dividir as dificuldades e as vitórias é muito bacana. Estamos extremamente satisfeitos com o que a Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras está entregando e temos certeza que se trata de um embrião. Vamos ver muita coisa boa a partir deste programa”, ressalta Isabele Ribeiro.

Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras

Promovido pelo Grupo Gambiarra e Instituto SER, com recursos do Ministério da Cultura, por meio de emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira (MDB), e apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, o projeto é uma iniciativa inovadora destinada a apoiar o empreendedorismo feminino e fomentar a economia criativa em Sergipe.

A ‘Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras’ oferecerá 10 módulos de formação que abrangem diversos aspectos do empreendedorismo, além de acesso a um espaço de coworking totalmente equipado por 10 meses. Essa estrutura visa não apenas incentivar o empreendedorismo feminino, mas também promover a colaboração e a estratégia entre as participantes.

Fonte e foto Obará Comunicação Integrada