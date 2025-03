Rede de Mulheres Empreendedoras: transformando negócios e trajetórias

A Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras tem sido um verdadeiro divisor de águas na vida de muitas empreendedoras, impulsionando negócios e fortalecendo trajetórias. A iniciativa oferece capacitações, mentorias e uma rede de apoio essencial para quem busca estruturar e expandir sua atuação no mercado.

Para algumas participantes, os impactos foram visíveis desde o início. Um dos grandes diferenciais foi a aplicação de novas estratégias, que melhoraram a eficiência operacional e a experiência do cliente. Além disso, a identificação de novas oportunidades de crescimento permitiu a expansão dos negócios e o aumento da base de clientes. Os conhecimentos adquiridos em gestão financeira foram fundamentais para uma administração mais organizada e estratégica, trazendo segurança para as empreendedoras na tomada de decisões.

Um ponto destacado pela empreendedora Tainá Larissa foi a importância do módulo sobre registro de marca, “um conhecimento essencial para consolidar e fortalecer a identidade no mercado. Mas, além da parte técnica, a possibilidade de trocar vivências com outras mulheres empreendedoras foi uma das maiores riquezas do projeto, criando conexões que trouxeram inspiração e motivação para o crescimento”, explica Tainá.

Ela ainda reforça o papel que a Rede teve na sua vida. “Esse projeto teve um impacto muito importante na minha trajetória, não apenas profissionalmente, mas também no meu desenvolvimento pessoal. Estou extremamente satisfeita e grata por toda a troca e aprendizado que tive ao longo dessa jornada. A equipe foi extremamente dedicada, e os recursos oferecidos foram de alta qualidade. Com certeza, recomendo essa iniciativa para outros empreendedores.”

A empreendedora Nailsa Batista dos Santos, da Favo de Mel, ressalta as mudanças proporcionadas pela Rede. “Participar dessa iniciativa foi uma experiência transformadora para mim e para a Favo de Mel. O projeto me fez enxergar novas possibilidades de crescimento e aprimorar a gestão do meu negócio. Aprendi a estruturar melhor minhas finanças e a entender a importância de uma boa estratégia para alcançar mais clientes. Além disso, a troca com outras empreendedoras foi enriquecedora e me trouxe muito aprendizado. Hoje, me sinto mais preparada e confiante para expandir minha marca e buscar novas oportunidades”, diz.

A coordenadora do projeto, Isabele Ribeiro, reforça o propósito da Rede e a importância de incentivar o empreendedorismo feminino. “Nosso objetivo sempre foi criar um espaço de aprendizado, troca e crescimento para as mulheres empreendedoras. Acreditamos que, quando uma mulher fortalece seu negócio, ela também fortalece sua comunidade e sua autonomia financeira. Ver o impacto positivo que a Rede tem gerado é gratificante e nos motiva a continuar essa missão. Queremos cada vez mais mulheres acreditando no seu potencial e conquistando seu espaço no mercado”, explica Isabele.

A Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras é realizada pelo Grupo Gambiarra e pelo Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura, e viabilizada por emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB).

Feirinha da Gambiarra

Como um dos grandes marcos dessa jornada, as 20 participantes do projeto terão a oportunidade de expor seus produtos e serviços na edição especial da Feirinha da Gambiarra, que acontece no dia 30 de março. O evento será uma vitrine importante para divulgar seus negócios, ampliar a clientela e fortalecer ainda mais sua presença no mercado local.

A participação na Feirinha representa um passo significativo para muitas dessas mulheres, que terão a chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto. Além de ser um espaço de vendas, o evento também reforça a importância do apoio ao empreendedorismo feminino e da valorização dos pequenos negócios liderados por mulheres.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Rafael Borgatto