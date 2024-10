Rede Sustentabilidade orienta voto no 12 para o 2º turno em Aracaju

Após reunião da executiva municipal da Rede Sustentabilidade com membros do partido, segue nota sobre a posição do agrupamento, em relação ao segundo turno da eleição para Prefeitura de Aracaju.

Nota da executiva municipal da Rede Sustentabilidade em Aracaju

Após consultar a militância e ouvir as orientações da direção nacional, viemos a público informar a decisão do partido em relação ao segundo turno das eleições municipais em Aracaju. As duas opções que se apresentam são extremamente desafiadoras e não refletem o pensamento de cidade que a Rede busca.

Entretanto, diante do cenário apresentado, entendemos que não podemos estar com a candidatura do PL, por ideologias muito opostas ao nosso partido. Já o candidato do PDT reflete a continuidade de uma gestão que temos muitas críticas em relação à falta de participação popular; à falta de atenção ao meio ambiente, sendo muito focada em construções e asfalto; à constante postergação da revisão do Plano Diretor de Aracaju e à carência de políticas públicas efetivas para melhoria da mobilidade urbana.

Entretanto, o PDT é um partido que, em sua essência, valoriza o diálogo democrático e respeitoso. Acreditamos que essa disposição nos permitirá apresentar nossas pautas fundamentais de forma menos conflituosa. Por isso, sugerimos o voto no número 12, respeitando, ao mesmo tempo, a autonomia dos filiados que possam não se sentir à vontade com essa orientação.

O nosso partido permanece vigilante e comprometido com a luta, mantendo a independência que sempre nos caracterizou, apontando falhas, cobrando ações e sugerindo melhorias. Dias melhores certamente virão, e continuaremos a construir uma Rede forte, em busca da cidade que acreditamos ser possível.

Aracaju, 16 de Outubro de 2024

Executiva Municipal da Rede Sustentabilidade.