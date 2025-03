Rede Sustentabilidade Sergipe realiza conferência estadual do partido

Na última segunda-feira, 10, a Rede Sustentabilidade Sergipe realizou a conferência estadual do partido. O evento aconteceu na Escola do Legislativo Deputado Seixas Dória (Elese), e contou com a presença de dirigentes locais e nacionais da Rede, entre elas, a porta-voz nacional, Heloísa Helena.

Na oportunidade, foram escolhidos os novos membros da diretoria da Rede Sustentabilidade no estado de Sergipe. Entre eles, os porta-vozes estaduais do partido Tiele Cardozo e Sidney Porto, juntamente com o novo corpo diretivo, que conduzirão a sigla no Estado de Sergipe.

O porta-voz estadual masculino da Rede Sustentabilidade em Sergipe, Sidney Porto, declarou que tem grande satisfação de assumir a missão dada pelos companheiros e companheiras do partido. “A Rede será a voz desse nosso povo que precisa ter seu desenvolvimento local garantido com o devido, alinhamento com a sustentabilidade ambiental, social e econômica das suas atividades.”

Tiele Cardozo, porta-voz estadual feminina do partido em Sergipe, afirmou que é com imensa alegria, compromisso e responsabilidade que dará continuidade no cargo de porta-voz estadual. “Minha principal bandeira vai ser a mobilização das mulheres sergipanas para reforçar a presença de mulheres na política e dentro do nosso partido. A expectativa é que a gente possa expandir a Rede em Sergipe, abrindo novos diretórios, mas sempre com um olhar direcionado para as mulheres”, disse.

O vereador Breno Garibalde também esteve presente na conferência e ressaltou que está na Rede Sustentabilidade por que acredita no partido e nas pessoas que o fazem.

“Vim para a Rede porque acredito muito nesse partido, nas pessoas que fazem esse partido. Em Heloísa Helena, em Marina Silva, nas pessoas que construíram ideologicamente esse pensamento de país. É isso que precisamos reverberar para Aracaju e todo o estado de Sergipe, que a política tem jeito, mas precisa de pessoas boas que façam a diferença nesse processo. A Rede tem pessoas que pensam diferente, mas trabalham por um bem comum. Política é isso, e é isso que eu vou continuar lutando e tentando fazer dentro da Rede Sustentabilidade em Aracaju, no estado de Sergipe e em todo o Brasil”, disse o parlamentar.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Christian Silvestre