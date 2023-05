Redução do preço dos combustíveis em Sergipe e Bahia passa pela Reestatização da Refinaria privatizada

A atitude da deputada federal Yandra Moura de discursar no Plenário da Câmara Federal e pedir informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o prejuízo que a população de Sergipe irá pagar devido à privatização da Refinaria não serve para nada.

Para tomar atitude política de verdade que o mandato lhe compete, Yandra Moura precisa levantar a sua voz eleita para representar a população de Sergipe no Congresso Nacional e se fazer ouvir: todas e todos os sergipanos juntos Pela Reestatização da Refinaria Rlam.

Para favorecer as brasileiras e os brasileiros com a redução do gás de cozinha, gasolina, GLP e Diesel em até 21%, a Petrobrás revogou a Paridade de Preço de Importação (PPI) atendendo a uma reivindicação da classe trabalhadora, do movimento sindical e dos movimentos sociais.

A decisão da empresa privatizada de ignorar o sofrimento da população brasileira e descumprir a política de preços do petróleo adotada pelo Governo brasileiro gera revolta e acende o alerta de que é preciso lutar pela Reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM).

A RLAM foi toda construída com recurso público, com o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. A Refinaria situada na Bahia foi avaliada em 3 bilhões de dólares, mas o governo Bolsonaro entregou de mão beijada para o fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes, por 1,65 bilhões de dólares.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) lutou, denunciou e até o Tribunal de Contas da União foi questionado sobre este crime de lesa a pátria, consolidado no dia 1° de dezembro de 2021. Além disso, não dá pra ignorar a ‘coincidência’ de Michelle e Jair Bolsonaro terem sido recompensados pela família real da Arábia Saudita com jóias que valem milhões de dólares.

Enquanto isso, é a população de Sergipe e da Bahia que vão pagar a conta e ficarão reféns do preço praticado pela refinaria privatizada Acelen? Sergipe e a Bahia vão pagar gasolina mais cara do que os demais estados brasileiros? Só se não houver luta pela reestatização da Refinaria baiana.

Imagem: Reprodução FUP

Por Diretoria da CUT/SE