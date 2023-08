“Reforçamos a importância da denúncia para quebrar o ciclo da violência”, afirma delegada Danielle Garcia

O combate à violência contra a mulher, reforçada pelo Agosto Lilás, foi o tema central da entrevista concedida pela secretária de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, ao Jornal da Fan, na Fan FM, nesta segunda-feira, 7. A secretária destacou a realização da campanha ‘Rompa o Ciclo’, desenvolvida pelo Governo de Sergipe, por meio da SPM e da SSP, para ampliar a conscientização da sociedade sobre o tema.

A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público de Sergipe (MPSE); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE); Defensoria Pública de Sergipe; Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE); Procuradoria Especial da Mulher da Alese; e Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). “Um dos objetivos da nossa secretaria é a articulação da rede de proteção à mulher. É importante a união dos diversos órgãos para o combate à violência contra a mulher”, afirmou.

Danielle Garcia ressaltou a importância do ‘Agosto Lilás’ “É um mês de conscientização do combate à violência contra a mulher. Em Sergipe estamos numa tendência de diminuição deste tipo de crime, mas os números ainda são altos. Por isso, precisamos intensificar todo tipo de ação para combater todos os tipos de violência contra a mulher. E a campanha ‘Rompa o Ciclo’ tem justamente esse objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre o tema”, destacou.

Na entrevista, a secretária apresentou dados para reforçar a importância das denúncias dos casos de violência. “Nos dois últimos anos, tivemos em Sergipe 4.424 medidas protetivas deferidas. Deste total, nenhuma dessas mulheres foi vítima de feminicídio. Em contrapartida, tivemos anos, como 2019, que foram registrados 21 feminicídios no estado, e nenhuma dessas mulheres tinham sequer um Boletim de Ocorrência”, pontuou.

“Tivemos em 2022 19 feminicídios, apenas uma mulher tinha Boletim de Ocorrência. Os dados nos mostram, de forma muito clara, que as mulheres que estão morrendo são as que nunca procuraram nenhum tipo de ajuda. Isso é muito impactante. Por isso, reforçamos a importância da denúncia para quebrar este ciclo da violência”, complementou.

Danielle Garcia destacou a intersetorialidade das ações com as demais secretarias. “É muito importante essa conjunção de pastas e órgãos do governo para efetivar as ações. Inclusive, o governador é sempre um parceiro das nossas iniciativas, levando políticas públicas para todo o estado. Estamos com uma vasta programação este mês de agosto e é essa união de esforços que vai fazer com que a gente estirpe esse mal da sociedade”, salientou.

Ascom Delegada Danielle Garcia