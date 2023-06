Região dos mercados centrais terá trânsito alterado até quinta-feira, 29

O Forró Caju 2023 continua e as alterações no trânsito permanecem até a próxima quinta-feira, 29, com o objetivo de facilitar a mobilidade de quem quer chegar, sair do evento ou somente transitar pela localidade. A Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está realizando uma operação especial nas imediações dos mercados centrais.

A partir das 17h, um binário no sentido Norte da avenida Otoniel Dórea está sendo montado e às 18h se inicia a retirada de veículos estacionados na praça de eventos Hilton Lopes. A operação no trânsito vai até às 5h30.

Os condutores que transitarem pela região dos mercados centrais durante a realização do Forró Caju devem ficar atentos aos pontos de bloqueio localizados nos seguintes trechos: rua Apulcro Mota/Travessa Hélio Ribeiro; avenida Otoniel Dórea/Travessa Hélio Ribeiro; avenida Carlos Firpo/avenida Coelho e Campos; avenida Simeão Sobral/Avenida Antônio Cabral; e avenida Otoniel Dórea/avenida Simeão Sobral.

De acordo com o superintendente da SMTT de Aracaju, Renato Telles, um efetivo diário continua posicionado estrategicamente no local da festa e nas imediações, a fim de manter a organização do trânsito, inclusive instruindo cidadãos a observarem as sinalizações temporárias também adotadas no período festivo.

“A atuação dos agentes de trânsito ainda contempla a organização dos pontos de táxis localizados na avenida Ivo do Prado, entre a Travessa Hélio Ribeiro e rua Santa Rosa. Bem como, na avenida Antônio Cabral, entre as avenidas Coelho e Campos e Simeão Sobral. Ou seja, um conjunto de ações, inclusive educativas, protagonizadas por esses profissionais e por equipes que atuam nos bastidores para a fluidez do trânsito”, declarou.

Ônibus

Desde a abertura do Forró Caju 2023, o Terminal de Integração do Mercado passou a funcionar em horário especial, sendo aberto, excepcionalmente, às 3h e retomando a operação às 3h30. Outra vantagem para o usuário do transporte público que deseja estar presente e voltar com tranquilidade do Forró Caju são as linhas de ônibus, integradas à ‘Operação Corujão’.

Estão sendo disponibilizados diversos veículos durante a madrugada, com rotas variadas para melhor atender a população.

Foto: Ascom – SMTT