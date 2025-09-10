Regulação das atividades lotéricas em SE são discutidas pelo Estado

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) participou nesta quarta-feira, 10, de uma reunião técnica promovida pela Loterias do Estado de Sergipe (Lotese), voltada à apresentação de temas essenciais para a regulação e desenvolvimento das atividades lotéricas sob supervisão da Agência. No encontro, foram discutidos pontos como o Plano de Jogo Responsável, mecanismos de autoexclusão, limites de apostas, diretrizes de publicidade, além de ações de acolhimento ao apostador, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade, em razão da ludopatia (compulsão por jogos de azar). Também foram detalhadas as integrações entre as ouvidorias da Agrese e da Lotese, reforçando os canais de diálogo com os consumidores.

Segundo o diretor técnico da Agrese, Michael Arcieri, a troca de informações fortalece o papel regulador da Agência. “A reunião permitiu conhecer de perto as ferramentas utilizadas pela Lotese no atendimento ao apostador, além das medidas de proteção, certificações e mecanismos de segurança aplicados às atividades lotéricas. Este alinhamento é fundamental para que a Agrese acompanhe e fiscalize de forma responsável a execução das ações no estado”, destacou.

A Lotese também apresentou informações sobre cassinos on-line, certificações de conformidade regulatória, operação dos Video Lottery Terminals (VLTs) em pontos físicos, além da arquitetura tecnológica que garante geolocalização dos usuários, proteção de dados e prevenção de incidentes cibernéticos. Para o diretor-presidente da Lotese, Walter Matos Dias, a iniciativa reforça a parceria institucional. “Estamos trazendo toda a parte técnica e operacional das loterias estaduais para que a Agrese tenha pleno conhecimento e possa garantir à população uma loteria regulada e oficial”, afirmou. O encontro foi considerado produtivo pelas equipes, consolidando um espaço de diálogo técnico para assegurar mais transparência, segurança e responsabilidade no desenvolvimento das atividades lotéricas em Sergipe.

Foto: Agrese