RELATÓRIO DE ROGÉRIO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CAPITAL NACIONAL DA VAQUEJADA DE LAGARTO, É APROVADO

O Projeto de Lei 3324/2019, de relatoria do senador Rogério Carvalho (PT/SE), foi aprovado na manhã desta terça-feira, 25, na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. A propositura, que agora segue para sanção presidencial, concede título de Capital Nacional da Vaquejada ao município de Lagarto, em reconhecimento à essa importante atividade esportiva e histórica da região.

Durante leitura do relatório, Carvalho destacou a relevância da titularidade, ressaltando a notória relação existente entre o município de Lagarto e a prática da vaquejada. “O projeto foi aprovado em caráter terminativo, que significa não precisa ir para o plenário, vai direto para o presidente Lula sancionar. E teremos esta grande conquista para os vaqueiros lagartenses, sergipanos e nordestinos com Lagarto a capital nacional da vaquejada”, disse.

“Esse título vai fortalecer ainda mais a geração de renda, de emprego, porque a vaquejada não é só festa, não é só um esporte, é também uma fonte de riqueza para todo nosso povo, principalmente os lagartenses”, acrescentou.

Carvalho ressaltou, ainda, que o município é, inquestionavelmente, a maior referência nacional do esporte e cultura da vaquejada. “Por mérito seu, e em virtude do importante trabalho desenvolvido pela população e empresários locais, o município é merecedor do título”, comentou.

“A magnífica estrutura física e o conforto oferecido aos atletas, espectadores, funcionários e animais nos parques de Lagarto são reconhecidos por fãs e admiradores da vaquejada em todo o Brasil”, ressaltou.

Importância econômica

Outro ponto defendido pelo senador Rogério tem relação com a movimentação econômica gerada pela vaquejada no centro-sul sergipano. “Os campeonatos nacionais, que ocorrem na cidade, têm inscrições esgotadas antecipadamente, o que confirma o grande interesse do público. Nessa linha, a demanda em torno do esporte tem crescido com tal intensidade que o Parque das Palmeiras já realiza eventos de vaquejada duas vezes ao ano, nos meses de março e outubro/novembro”, explicou.

Assim, Rogério reiterou que a vaquejada é prática centenária, arraigada na cultura nordestina. “Sua cadeia econômica é gigantesca, gerando trabalho e renda para centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. E, nesse amplo cenário, Lagarto ocupa posição de destaque no desenvolvimento da atividade no país, sendo a cidade herdeira e portadora do grande legado histórico e cultural da vaquejada no Nordeste brasileiro, conduzindo com maestria a inovação e a crescente profissionalização por que passa o esporte”, afirmou.

“Dessa forma, a homenagem é um justo reconhecimento à cidade que tanto contribui com a elevação, divulgação e difusão da vaquejada em nosso país”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Júlio Adriano