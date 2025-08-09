RENATO BRANDÃO É ELEITO PRESIDENTE DO PT EM PROPRIÁ E DESTACA PRIORIDADES PARA O BAIXO SÃO FRANCISCO

Em entrevista concedida na tarde desta sexta-feira (08) ao programa Resumo Geral, da rádio Neópolis FM, apresentado pelo radialista Fernando Cabral, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Propriá, Renato Brandão, falou sobre seu retorno à linha de frente da política local, após ser eleito presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Propriá.

Durante a conversa, Brandão abordou temas importantes para o desenvolvimento do município e da região do Baixo São Francisco, destacando a necessidade de reorganização do partido, sua militância social e a importância da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o fortalecimento de políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis.

Entre os temas debatidos, Renato Brandão chamou atenção para a situação dos pequenos produtores de arroz da região, que, segundo ele, vêm sendo historicamente desvalorizados. “É preciso olhar com mais atenção para esses trabalhadores, que sustentam parte da nossa economia rural e não têm recebido o apoio necessário”, afirmou.

O ex-prefeito também destacou a necessidade de planejamento estratégico por parte das autoridades estaduais e federais quanto à chegada da ponte Neópolis/Penedo, enfatizando que é essencial preparar as cidades da região para aproveitar os benefícios da nova ligação. Ele citou como exemplo a construção da ponte Propriá/Colégio, quando, segundo ele, o município de Propriá não se preparou adequadamente e acabou perdendo em dinamismo econômico.

“Temos que aprender com o passado e pensar com inteligência no futuro. A ponte Neópolis/Penedo é uma oportunidade de integração, desenvolvimento e crescimento econômico, mas sem planejamento, ela pode trazer mais prejuízos do que benefícios para alguns municípios”, alertou.

A entrevista marcou um novo momento na trajetória de Renato Brandão, que volta a ocupar um cargo de liderança política e demonstra disposição para contribuir com o debate regional e com o fortalecimento do PT no interior sergipano.

Texto e foto assessoria