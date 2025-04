RenovaBR abre inscrições para seleção com novidades na capacitação de futuros candidatos

O RenovaBR, escola de formação política, abre as inscrições para seu novo processo seletivo no dia 14 de abril, com prazo até junho de 2025. O curso vai capacitar pessoas interessadas em disputar cargos eletivos em 2026 e, nesta edição, traz um modelo de ensino reformulado, dividido em três níveis de aprendizado, adaptados à experiência de cada participante.

A grade foi estruturada para atender diferentes perfis, desde aqueles que desejam ingressar na política pela primeira vez até lideranças experientes que buscam aprimorar suas habilidades. “O RenovaBR entra em uma nova fase, ao aprimorar a formação para contemplar diversas trajetórias. A nova dinâmica permitirá um aprendizado mais direcionado e eficaz”, afirma Rodrigo Cobra, diretor-executivo do RenovaBR.

O curso será dividido em três níveis: o primeiro, voltado para aqueles com dinamismo pessoal, social e profissional que desejam ingressar na vida pública; o segundo, para candidatos que já enfrentaram desafios eleitorais e buscam ampliar sua atuação; e o terceiro destinado a políticos consolidados em grandes cidades ou no cenário estadual e federal.

Além da nova estrutura de ensino, o processo seletivo também trará inovações na avaliação dos candidatos. Agora, serão analisados não apenas o histórico e experiência dos inscritos, mas também a compreensão prévia sobre temas relevantes, como educação, saúde, segurança pública e mudanças climáticas. “Queremos garantir que os candidatos tenham uma visão abrangente e estejam preparados para debater questões fundamentais para suas regiões”, destaca Bruna Barros, diretora na instituição.

Em seu oitavo ano de atuação, o RenovaBR reforça seu compromisso com uma formação suprapartidária, baseada em dados e evidências. “Nosso objetivo é preparar líderes para atuarem de forma pragmática e eficiente. Os alunos do RenovaBR se destacam por debates políticos qualificados, pelo compromisso com o diálogo e pela busca por soluções concretas. Nossa escola é o ponto em comum entre tantas pessoas que pensam diferente”, complementa Cobra.

Desde sua criação, a escola já capacitou mais de 3.500 pessoas, das quais 440 foram eleitas. Na região Nordeste, os ex-alunos do RenovaBR também conquistaram espaço relevante na política.

Em Alagoas, além da eleição de quatro vereadores — Luzardo Neto (PDT) e Professor Douglas Costa (União), ambos em Rio Largo; Augusto Mendonça (MDB), em São Luís do Quitunde; e Lizi (PSB), em Barra de Santo Antônio — o estado elegeu Davi Maia (DEM) como deputado estadual em 2018.

Na Bahia, o destaque vai para a eleição de Tarcísio Pedreira (União) como prefeito de São Gonçalo dos Campos e de Mateus Guerra (União) como vice-prefeito de Teixeira de Freitas. O estado ainda elegeu dez vereadores formados pela escola.

O Ceará conta com seis vereadores com formação no RenovaBR: Pedro Matos (Avante), em Fortaleza; Otoniel Júnior (PSD), em Várzea Alegre; Virginia Reis (PT), em Mauriti; Emanuel do Kerres (PSB), em Aracape; Franklin Mendes (PP), em Bela Cruz; e Dr. Meceu Rodrigues (PRD), em Santana do Aracaju.

No Maranhão, além da eleição de Lucyan Rezende (PCdoB) como vice-prefeito de Dom Pedro e de três vereadores, o estado também elegeu Carlos Lula (PSB) como deputado estadual em 2022.

Na Paraíba, o grupo formado pelo RenovaBR chegou à prefeitura de Brejo do Cruz, com Dr. Teles (PSDB), e à vice-prefeitura de Uiraúna, com Dr. Marlon Arthur (PL), além da conquista de seis cadeiras nas câmaras municipais.

Pernambuco teve duas prefeitas eleitas, Lucielle Laurentino (União), em Bezerros, e Riva Bezerra (PSD), em Cedro, além de dois vice-prefeitos: Áurea (PP), em Tracunhaém, e Estênio Ferreira (Avante), em Lagoa de Itaenga. Também foram eleitos 17 vereadores com passagem pela escola. Em Sergipe, Alessandro Vieira (Rede) foi eleito senador em 2018. No Acre, Dra. Michelle Melo (PDT) foi eleita deputada estadual em 2022.

