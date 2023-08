Representantes da Petrobras apresentam projeto Sergipe águas profundas ao prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo César

Nesta quinta-feira (10), o prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo César Oliveira Souza, recebeu os representantes do Sistema de Refino, Gás e Energia (SRGE) da Petrobras, que apresentaram todo projeto Sergipe Água Profundas (SEAP), atividade que além de fazer a exploração em alto-mar, terá 23 km de gasoduto passando pelos municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, General Maynard, Carmópolis e Japaratuba. Deste total, 10 km passarão pelo município de Santo Amaro das Brotas.

A obra de instalação dos dutos tem previsão de início para o ano de 2025, e conclusão em 2028. Mais uma construção que garante geração de empregos e renda para a população santoamarense durante a execução do serviço e após, com a chegada das indústrias.

De acordo com o gestor municipal, esta é mais uma obra que marca o progresso do município. “Estamos felizes em receber esta excelente notícia dos representantes da Petrobras. Mais um gasoduto passando por terras santoamarenses, só confirma o que já tenho dito, daqui a 10 anos, teremos uma Santo Amaro independente e totalmente desenvolvida em todas as áreas, com a chegada das grandes indústrias”, destaca Paulo César.

Além da presença do chefe do executivo municipal, a gestão foi representada pelos secretários Clean Costa (Saúde) e Edival Neto (Administração). Já representando a Petrobras, participaram o gerente do SRGE, André Costa; Eliene e Daltro, relacionamento institucional da Petrobras; Daniel Rozendo, licenciamento ambiental; e o técnico do SRGE, Camilo Tenório.

Fonte e foto assessoria