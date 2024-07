REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL AGRADECEM POSTURA DO SENADOR ROGÉRIO

Nesta quinta-feira, 11, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) recebeu, em seu gabinete em Brasília, representantes do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) que foram até ao parlamentar agradecer por sua posição firme contra a PEC 65, que propõe transformar o Banco Central em uma empresa pública.

Durante o encontro, Carvalho reafirmou seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras, assim como com as prerrogativas do Governo Federal em relação ao Banco Central, destacando como “essenciais para a estabilidade econômica do país”.

“Continuaremos lutando juntos por um Brasil que valoriza suas instituições e protege os direitos dos trabalhadores”, declarou o senador Rogério Carvalho, reiterando sua postura em defesa das instituições públicas e dos direitos dos servidores.

O diretor de Relações Externas do Sindicato, Mardônio Sarmento, destacou a importância da atuação do senador. “Viemos manifestar nosso agradecimento e reconhecimento da extrema qualidade da atuação do senador Rogério Carvalho no voto proferido por ele, que abordou magistralmente todos os riscos que a gente denunciava, uma razão pela qual nós apostávamos contra a PEC, que transformava o Banco Central em empresa pública. Então, cumprimentamos o senador e deixamos aqui nossa oferta de ajuda, de assistência, apresentar documentação, tudo que ele precisar para prosseguir no trabalho que ele vem fazendo, que é magistral”, afirmou.

“Essa grata surpresa que o sindicato nos fez evidencia e reconhece o nosso empenho e luta em relação aos interesses do Brasil e do povo brasileiro, além de assegurar a importância da união entre os representantes políticos e os servidores públicos na luta pela manutenção de uma economia estável e pela valorização das instituições brasileiras”, concluiu o senador Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes