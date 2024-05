REPRESENTANTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FAZEM MOBILIZAÇÃO EM FRENTE À CÂMARA DE ARACAJU

Nesta quarta-feira, 22, diversos sindicatos dos servidores públicos do município de Aracaju promoveram uma mobilização em frente à Câmara de Vereadores, para reforçar o pedido de apoio aos parlamentares contra o reajuste de 4% proposto pelo Poder Executivo. Estiveram presentes o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município (Sindipema), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sepuma), e representantes da categoria dos enfermeiros, entre outros.

O presidente da CMA, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), reforçou que não é uma situação simples, mas que os parlamentares estão atentos às demandas dos sindicatos. “Mais uma vez recebemos os líderes sindicais que estão em assembleia aqui fora, ouvimos atentamente suas reivindicações, discutimos quais seriam os caminhos possíveis, pois, por se tratar de um ano eleitoral, há uma série de vedações. Estamos contribuindo para abrir o diálogo com a Prefeitura de Aracaju. Explicamos para eles também que, segundo a Constituição, a Casa Legislativa não pode majorar este percentual, nem apresentar emendas, mesmo sabendo do merecimento de todas essas categorias”, explicou.

Nivaldo Fernando, presidente do Sepuma, falou da importância de a Câmara de Vereadores não pautar o projeto enviado pelo Executivo. “O presidente Ricardo Vasconcelos tem dado uma demonstração de civilidade e de compromisso com a cidadania, transformando o Poder Legislativo literalmente em uma tribuna da classe trabalhadora e operária. Junto aos outros parlamentares, está prestando um excelente serviço ao não pautar o projeto enviado pelo prefeito Edvaldo Nogueira”, ressaltou.

“Conseguimos ter uma resposta muito positiva da Câmara de Vereadores, que é não pautar o reajuste de 4% enquanto não for reaberta a mesa de negociação. Estamos pedindo, inclusive, a criação de uma comissão de parlamentares que tenham interesse nessa pauta e também dos representantes sindicais, para tentarmos avançar na proposta. Nos mobilizamos aqui na frente hoje para conseguir esse apoio e ficamos muito satisfeitos com o acolhimento e a garantia de que nenhum regime de urgência será votado”, afirmou Shirley Morales, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe.

A vereadora Professora Sonia Meire (PSOL) enfatizou a importância de unir forças para que seja aberto um diálogo com a Prefeitura de Aracaju e que os servidores públicos sejam recebidos pelo prefeito. “Essas pessoas dedicam suas vidas ao trabalho e muitas vezes adoecem no exercício da profissão. A maioria dos servidores e servidoras públicas se aposentam e ficam sem condições de comprar uma medicação. Precisamos exigir que o prefeito Edvaldo Nogueira receba os sindicatos e aumente o índice de inflação divulgado por ele, pois entendemos que há um acúmulo inflacionário que ele não conseguiu suprir durante cinco anos, e que os últimos três anos de reposição não garantem aumento real e poder de compra para garantir minimamente a dignidade dessas pessoas”, exigiu.

“Iniciamos essas ações na Câmara de Vereadores em 2021, então não é nada de um dia para o outro. Estamos no quarto ano de mobilização e o movimento só cresce. Entendendo a força dos servidores municipais, os parlamentares têm cada vez mais afirmado o compromisso com a categoria. Felizmente, as garantias que não recebemos do Poder Executivo, nós conseguimos na Casa Legislativa”, enalteceu Obanshe Severo, presidente do Sindipema.

Foto: Gilton Rosas

Por Agência Câmara de Aracaju