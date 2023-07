Repúdio: deputada Linda Brasil fala sobre ameaças recebidas

A deputada Linda Brasil (PSOL), usou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (4), para falar sobre o caso de violência política de gênero recebida por ela via e-mail. O conteúdo a ameaçava de morte e exigia a renúncia da parlamentar. Os ataques foram registrados no dia 28 de junho, data em que se enaltece o Dia de Orgulho LGBTQIA+.

“Jamais irei renunciar ao cargo. Eu fui eleita com a confiança do povo sergipano e de forma democrática. Nós não iremos nos silenciar”, enfatizou a parlamentar Linda Brasil, que também aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio de todos os colegas parlamentares.

“Aproveito a oportunidade para dizer que entramos com todas as medidas protetivas e com boletim de ocorrência no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), e junto à Policia Federal (PF)”, destacou a deputada.

Ainda durante o pronunciamento, Linda Brasil repudiou os ataques propagados contra mulheres negras e trans. A deputada asseverou que desde o ano de 2017 essas mulheres recebem ataques numa tentativa de silenciar, interromper o processo notório de ocupação de espaços na politica e de provocar transformações.

“Quem fez os ataques, não tive êxito em propagar os discursos de ódio. Esses discursos foram baseados em fundamentos religiosos. Na última semana foi um divulgado um áudio de um pseudocristão. Jesus é verbo do amor e da verdade, jamais pactuaria com este tipo de ação”, ressaltou, enfatizando ainda que os movimentos sociais em defesa da população LGBTQIA + está buscando identificar os autores dos ataques e entra com ações na Justiça.

Solidariedade

Diante do ocorrido, em nota, no dia o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (ALESE), deputado Jeferson Andrade (PSD), lamentou profundamente o ocorrido, considerando-o como absurdo e inaceitável.

“Puro e intolerável discurso de ódio. Um absurdo! Imediatamente prestamos nossa solidariedade à deputada, passamos o assunto ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e à Diretoria Jurídica da Casa, para os devidos cuidados de segurança pessoal e apoio legal. Também determinamos o acompanhamento institucional nos encaminhamentos processuais que a deputada promoveu junto às esferas da Polícia Civil e da Polícia Federal, onde os fatos serão devidamente esclarecidos”, informou.

Para o presidente, atentar contra a livre e soberana ação política e Legislativa de um parlamentar é agir contra o Parlamento, e contra o Estado Democrático de Direito. “Nossa solidariedade, sobretudo, à deputada Linda Brasil, e a todos os demais 22 parlamentares estaduais de Sergipe”, completou Jeferson Andrade.

Foto: Joel Luiz

Por Júnior Matos