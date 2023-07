Resolução política da direção executiva do PT Sergipe. “O PT de Sergipe organizará e participará das eleições nos 75 municípios de Sergipe”

Desde 2020, quando o Partido dos Trabalhadores decidiu retomar o protagonismo no cenário político sergipano, perdido desde a morte prematura do governador Marcelo Déda, o PT lançou candidatura própria e desde então tem oferecido ao nosso povo uma alternativa real de projeto político progressista, inclusivo e gerador de oportunidades para todos, especialmente para os menos favorecidos.

Os passos dados em 2020 foram importantes para consolidarmos a convicção e a certeza de que nosso caminho era sem volta, ao nos libertar do julgo de uma aliança que insistia em seguidas eleições e que vinha a se utilizar dos nossos predicados e legado junto aos sergipanos, para depois não apenas nos escantear, mas reduzir acesso e direitos, tão caros para o povo sergipano e que sempre defendemos cerceando toda e qualquer possibilidade de protagonismo de um programa progressista de esquerda, que sempre foi e será a pauta importante do PT. Foi assim que em 2022, mas uma vez, o PT decidiu por candidatura própria lançando o senador Rogério candidato a governador do estado.

Formamos um novo bloco de alianças com identidade política, alinhamos um programa de governo progressista, baseado na perspectiva de um modelo de desenvolvimento econômico e social sustentável e gerador de oportunidades para todos os seguimentos da sociedade e fomos às ruas conversar com o povo.

Esse processo de construção nos levou em primeiro lugar para o segundo turno daquela eleição e, mesmo lutando contra todos os aparelhos do estado e contra às máquinas da maioria das prefeituras sergipanas, esse projeto liderado pelo PT, terminou por conquistar quase metade dos votos do eleitorado em nosso estado, fazendo com que o nosso partido, mesmo não vencendo a eleição, retomasse o protagonismo a partir do capital político conquistado.

Assim, em respeito aos 48,3% dos eleitores sergipanos que acreditaram em nosso projeto, devemos definitivamente deixar claro para todos que o nosso papel na atual conjuntura da política de Sergipe é de liderar uma OPOSIÇÃO clara, firme, determinada, ousada e consequente ao atual governo de estado.

Usaremos a nossa voz nas tribunas, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, bem como nossa força nas ruas ao lado dos movimentos sociais, para denunciar o desmonte do estado e a sede privatista dos coronéis. Diremos não à privatização da DESO, à tentativa de desconstrução das fundações de saúde, e a desastrosa política que desvaloriza os servidores públicos com um reajuste salarial irrisório, a nefasta ação implementada no IPES, além da implementação desastrosa que mercantiliza a educação oferecida nas escolas para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, defenderemos o legado e as políticas públicas do governo Lula para melhorar a vida dos sergipanos.

Além disso, temos o desafio de organizar o processo de eleições municipais em 2024 nos 75 municípios de maneira estratégica junto com o bloco de partidos que compõem nossa federação e de aliados no campo progressista, oferecendo à população desses municípios, uma alternativa real e viável, ao conservadorismo e atraso representados pelas forças que hoje governam Sergipe. Para tanto, a nossa tarefa primordial nessa quadra é buscar a unidade política necessária e importante para enfrentarmos os desafios que virão.

Com isso, a Executiva Estadual Define:

1) O PT de Sergipe organizará e participará das eleições nos 75 municípios de Sergipe;

2) Todo processo das eleições municipais será construído com muito debate e muita escuta com a militância do PT em cada cidade de Sergipe;

3) Nesse mesmo processo teremos um diálogo privilegiado com os partidos que compõem nossa federação e com os partidos aliados;

4) Teremos como prioridades absolutas os municípios em que o partido já governa e ARACAJU;

5) O PT estadual aprova a criação do GTE – Grupo de Trabalho Eleitoral Estadual;

6) As decisões eleitorais de 2024 serão orientadas por resolução nacional e estadual;

7) Nenhum diretório municipal poderá deliberar sem a apreciação da direção estadual do PT sobre definição de candidatura e política de aliança, conforme foi feito nas últimas eleições.

Aracaju, 11 de julho de 2023.

DIREÇÃO EXECUTIVA ESTADUAL