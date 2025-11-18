RESULTADO PRELIMINAR DO TROFÉU SER CRIANÇA É DIVULGADO E PRAZO PARA RECURSO TERMINA NESTA TERÇA-FEIRA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), informa que já está disponível o resultado preliminar do Troféu Ser Criança. Ao todo, 32 iniciativas de diferentes municípios foram selecionadas nesta etapa, reconhecendo ações que promovem a garantia de direitos, a proteção e o desenvolvimento na Primeira Infância.

As instituições ou gestores que desejarem contestar o resultado preliminar têm até esta terça-feira, 18, para enviar recurso. Os pedidos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail oficial do Comitê de Seleção: pi.sercriança@seasic.se.gov.br.

É obrigatório que o recurso seja acompanhado da documentação pertinente e de uma justificativa detalhada para análise. As informações estão disponíveis no site assistenciasocial.se.gov.br e o resultado final será divulgado após o período de análise dos recursos.

O Troféu Ser Criança integra as iniciativas do Governo de Sergipe voltadas à valorização de práticas que fortalecem políticas públicas para a Primeira Infância, estimulando a inovação, o cuidado e a intersetorialidade nas ações destinadas às crianças e às famílias sergipanas.

Foto: Reinaldo Moura