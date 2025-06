RETA FINAL DE VOTAÇÃO: SENADOR ALESSANDRO CONVOCA SERGIPANOS PARA ESCOLHER PROJETOS DAS EMENDAS

A votação popular do Edital de Emendas Participativas 2025 do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) entra em sua reta final com números expressivos e uma forte mobilização da população sergipana. Até agora, já são mais de 40 mil votos registrados, um recorde de participação que reforça o compromisso dos sergipanos com uma política pública mais transparente, democrática e participativa.

Aberta no último dia 4 de junho, a votação segue até sexta-feira, 13 de junho, no site www.emendasparticipativas.com.br. Cada cidadão pode votar em um projeto por categoria — Saúde, Educação e Agricultura Familiar. Ao todo, 115 projetos de todo o estado estão concorrendo, enviados por associações, cooperativas, hospitais filantrópicos e da comunidade acadêmica.

“Já são mais de 40 mil votos. Esse número mostra que os sergipanos estão prontos para assumir o protagonismo na definição de prioridades. A participação popular é o melhor caminho para garantir que os recursos públicos sejam aplicados onde realmente fazem a diferença”, destaca o senador Alessandro Vieira.

Esta é a sexta edição do Edital de Emendas Participativas, lançado pelo senador Alessandro em 2019 e já consolidado como uma referência nacional em inovação democrática. O modelo rompe com a lógica tradicional das emendas parlamentares, ao permitir que a própria população decida para onde devem ir os recursos públicos destinados pelo mandato.

Além da escolha via voto popular, os projetos selecionados terão compromisso de transparência, com prestação de contas aberta à sociedade. “Estamos construindo, junto com a população, uma nova forma de fazer política. Com escuta, responsabilidade e foco em resultados. E isso só é possível com a participação direta de cada cidadão. Ainda dá tempo de votar e fazer a diferença”, reforça Alessandro.

Como participar

A votação é aberta a todos os sergipanos e pode ser feita de forma simples pelo site oficial do edital. Basta acessar www.emendasparticipativas.com.br, escolher uma proposta por categoria e confirmar o voto. O prazo termina às 23h59 desta sexta-feira (13).

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato