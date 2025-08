Retomada dos trabalhos na AL é marcada por debate; “Já temos pautas em andamento”, disse Jeferson

No primeiro dia de retomada dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar, ocorrido nesta terça-feira (5), a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) iniciou o semestre com discussões relevantes e o recebimento de novos projetos do Executivo.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), que conduziu a Sessão Plenária, informou que o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, esteve na sede do Parlamento para apresentar propostas do Governo à Casa.

“Já temos pautas em andamento e o compromisso de iniciar votações já na próxima semana. A perspectiva é de um semestre de muito trabalho e produtividade”, destacou o presidente do Poder Legislativo.

Reajuste da tarifa de água

Durante a sessão, a recente atualização da tarifa de água foi tema de debate na Tribuna. O presidente da Casa Legislativa explicou que o reajuste ocorre anualmente no mês de agosto, mas reforçou a necessidade de garantir transparência no processo.

“É importante informar à população que esse reajuste é previsto todos os anos. No entanto, queremos entender se houve um repasse abusivo ao consumidor. Por isso, vamos promover um dialogo com a Deso e da Agrese, a fim de esclarecer todos os pontos e assegurar a transparência”, afirmou Jeferson Andrade.

Diálogo com classes

Representantes do Sindicato dos Fiscais de Tributos (Sinfisco) também estiveram na Alese neste primeiro dia de reabertura dos trabalhos. A categoria busca diálogo com os parlamentares para tratar de demandas específicas da classe.

Sobre a manifestação do sindicato, o presidente da Alese reforçou que a Casa está sempre aberta ao diálogo e se coloca como ponte entre as categorias e o Poder Executivo. “Ainda não recebemos nenhuma propositura do Governo referente ao Fisco. Assim que houver encaminhamento, faremos a análise necessária para buscar a melhor solução”, concluiu.

Por Stephanie Macedo – Foto: Jadilson Simões