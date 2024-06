RETORNO DE VOOS DIRETOS ENTRE ARACAJU E SALVADOR TEM A PARTICIPAÇÃO DO SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA

No final do ano passado, o senador Laércio Oliveira (PP/SE) fez um discurso no plenário do Senado Federal criticando a suspensão de voos diretos de cidades como o Rio de Janeiro e Salvador para Aracaju, e vice-versa. Ele fez um apelo para que o presidente da Companhia aérea Gol revisse sua decisão.

Na ocasião, Laércio lembrou do esforço do governo do estado baixando a alíquota incidente de 19% para 12%, contribuindo para a redução dos custos operacionais da Gol. Após seu pronunciamento, representantes da companhia aérea procuraram o senador e, durante uma reunião, garantiram que os voos voltariam no final do ano, durante a alta estação e nas férias.

Conforme prometido nesse encontro com a Gol, o Aeroporto Internacional de Aracaju acaba de anunciar para o mês de julho o retorno do voo direto entre a capital sergipana e Salvador. Além disso, foi anunciado que a Companhia aérea Azul também começará a operar novos voos a partir do dia 2 de agosto.

Segundo Laércio Oliveira, o retorno desses voos representa uma vitória significativa para o turismo e para a economia do estado. “A retomada dos voos diretos é fundamental para o desenvolvimento do turismo e para a facilitação de negócios em Sergipe. Essas conexões aéreas não só atendem às necessidades dos nossos cidadãos, mas também incentivam o crescimento econômico, criando oportunidades para o setor de serviços e comércio”, afirmou o senador.

O senador também destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo na divulgação do destino Sergipe e a reforma e modernização do Aeroporto Internacional de Aracaju , como iniciativas que fomentam o turismo no estado. Segundo dados do governo, houve um aumento de 39% no número de passageiros no terminal em relação a 2022 e este ano já estamos com 7% de aumento a mais em relação a 2023.

“Ter voos diretos para importantes centros urbanos como Rio de Janeiro e Salvador facilita muito a vida de quem precisa viajar a trabalho ou lazer. Isso reforça o nosso compromisso em promover melhorias contínuas na infraestrutura de transporte e no desenvolvimento econômico do nosso estado”, concluiu.

