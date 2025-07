Reunião de alinhamento com o governador debate cronograma da Educação em Sergipe no 2º semestre

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 2, no Palácio dos Despachos, o governador Fábio Mitidieri, o vice-governador e secretário de Estado da Educação (Seed), Zezinho Sobral, e a equipe da Seed, alinharam o cronograma de pautas relacionadas à educação no estado de Sergipe para o segundo semestre de 2025.

Dentre os assuntos abordados, foi repassado o cronograma de obras em escolas estaduais nos próximos seis meses. Segundo o planejamento da Seed, 21 obras devem ser realizadas até o fim do ano em 12 municípios, englobando reformas e ampliações, intervenções em quadras de esportes e vestiários.

Com isso, somando-se às 72 obras já realizadas, o Estado chegará a 93 obras totais, mantendo a média da gestão de uma escola nova ou reformada a cada 12 dias. A próxima entrega será nesta sexta-feira, 4: a construção da quadra de esportes, reforma de vestiários e muro do Colégio Estadual Jorge Amado, em Nossa Senhora do Socorro. A entrega acontecerá durante o ‘Sergipe é aqui’, maior programa da gestão estadual, a ser realizado no mesmo dia na cidade.

“Estamos satisfeitos com o ritmo das obras. Observando o cronograma, entendo inclusive que a Secretaria de Estado da Educação está adiantada. Assim, manteremos a média de uma escola a cada 12 dias, contemplando vários municípios sergipanos, cujas populações esperam tanto por essas entregas”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

Já o vice-governador e secretário da Seed, Zezinho Sobral, deu mais detalhes a respeito do planejamento de entregas. “Falamos do volume de obras, da quantidade de entregas que nós faremos este ano, obras que começaremos a inaugurar a partir da próxima sexta-feira, já no ‘Sergipe é aqui’ em Socorro, e que permanecerão nos próximos meses. Tudo está previsto até dezembro, contabilizado em investimentos, valores que nós iremos aplicar, fontes de recursos para garantir que tudo isso aconteça”, disse ele.

Tais entregas reforçam o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade, aliando infraestrutura moderna e bem equipada ao fortalecimento do processo ensino-aprendizagem. De acordo com dados da Seed, das 72 obras entregues na Educação entre 2023 e 2025, foram 29 escolas completamente reformadas e modernizadas, e 43 quadras ou espaços poliesportivos, totalizando investimentos da ordem de R$ 159.377.957,55.

Outro destaque da atual gestão é o avanço na climatização das escolas da rede pública estadual. Até o momento, 203 das 318 unidades escolares já foram climatizadas, totalizando 3.569 aparelhos de ar-condicionado instalados, com investimento que ultrapassa R$ 139 milhões. A meta do governo é universalizar a climatização de todas as escolas até o final de 2026, promovendo ambientes mais confortáveis para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes sergipanos.

‘Educação Conectada’

Outra pauta importante da reunião foi a apresentação do ‘Programa Educação Conectada’, que visa modernizar a rede estadual através da conectividade, com redes Wi-Fi seguras e entregas de tablets aos estudantes. A novidade é que, por meio deste programa, no eixo de conectividade, Sergipe terá todas as 319 escolas da rede conectadas com internet em fibra óptica, sendo o primeiro estado do Brasil a universalizar este acesso.

“Apresentamos ao governador o ‘Educação Conectada’, sendo o primeiro estado do Brasil com 100% das escolas, todas as 319, conectadas por fibra óptica. Significa que nós temos internet constante, de qualidade, ilimitada em todas as unidades de ensino do Estado de Sergipe. É o primeiro estado do Brasil que universaliza esse sistema. Agora, quando nós voltarmos às aulas no segundo semestre, as unidades já estarão conectadas”, exaltou Zezinho Sobral.

Já pelo eixo de dispositivos móveis, 71 mil tablets irão atender a todos os alunos do ensino médio matriculados na rede estadual sergipana “Eles poderão utilizar esses materiais com acesso à internet por Wi-Fi segura, e rede preparada para limitar o acesso a sites educacionais, de aprendizagem e de estudo. Sergipe está com a educação 100% conectada, um recorde”, acrescentou Zezinho.

‘Programa Ameei’

Também foi abordado no encontro o andamento do ‘Programa de Apoio’ aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (Ameei), instituído pela Lei nº 9.340, de 13 de dezembro de 2023. Ele tem como meta atender à crescente demanda por uma educação inclusiva e de qualidade por meio da construção de 75 creches-escolas. A iniciativa integra a política estadual da primeira infância (Ser Criança), da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic).

Com investimento de R$ 5,1 milhões em infraestrutura e R$ 300 mil em mobiliário, as creches do tipo 1 terão capacidade para atender a 316 crianças. Já as creches do tipo 2, com recursos de R$ 3,2 milhões para obras e R$ 200 mil para mobiliário, atenderão até 158 crianças.

Até o momento, os municípios contemplados com unidades do tipo 1 são Aracaju, Carira, Estância, Feira Nova, Indiaroba, Lagarto, Laranjeiras, Muribeca, Nossa Senhora do Socorro e Tobias Barreto. Já as creches do tipo 2 serão construídas em Areia Branca, Boquim, Campo do Brito, Gararu, Itaporanga d’Ajuda, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Poço Verde, Riachão do Dantas e Santa Luzia do Itanhy.

“Falamos sobre as obras que já começaram, as que estão para iniciar, os processos que estão em licitação, os municípios que já apresentaram a sua contrapartida, a visitação àqueles que foram aprovados. Toda a dinâmica da implementação da infraestrutura do ‘Ameei’ foi abordada. O programa, além da estrutura física, tem a qualificação e capacitação de pessoas, para que a parte pedagógica seja apresentada. Esse foi um tema importante que permeou toda a nossa fala”, complementou o secretário de Estado da Educação.

Foto: Arthur Soares