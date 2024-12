Reunião do União Brasil hoje, vai discutir atuação do partido ns eleições municipais e manterá sua composição com o Governo em 2026

Por Diogenes Brayner

A direção estadual do União Brasil convocou todos os membros do partido do Estado, para uma reunião neta quinta-feira (21), por volta das 11 horas, no Delmar Hotel, com o objetivo de fazer um levantamento do comportamento da sigla em todo Estado, durante o pleito municipal deste ano

Presidida pelo presidente regional do partido, ex-deputado federal André Moura, o partido vai avaliar seu desempenho durante o pleito em Sergipe, tanto em cidades do interior quanto na Capital, e aproveitar para anunciar a sua atuação na campanha de 2026, inclusive a disputa de mandatos.

A reunião do UB que se realiza hoje foi o assunto político de ontem no Estado, em razão da posição do partido nas eleições deste ano. Boa parte dos membros do partido admitia que fosse anunciado o afastamento do UB do Governo do Estado, mas um dos membros mais importantes da sigla garantiu que essa possibilidade é impossível porque o União Brasil voltou a se entender bem com o governador Fábio Mitidieri e estarão juntos no pleito de 2026.