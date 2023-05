“Reunião e cafezinho não enchem barriga de ninguém”, diz Isac sobre a falta de negociação entre executivo e servidores

Mais uma vez o vereador Isac Silveira (PDT), expôs a situação envolvendo as negociações entre os servidores do município e o executivo. Aos colegas parlamentares, Isac, mostrou que o acumulado da inflação entre os anos de 2017 e 2022 soma 31,38% e que, ao longo de seis anos desde que voltou a ocupar a cadeira da prefeitura de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), aprovou um reajuste de 5% aos servidores e uma gratificação aos professores da ativa. “As categorias se reuniram com a mesa de negociação do município e até agora não há efetiva proposta para as categorias, nem uma minuta aprofundada”, disse. O parlamentar ressaltou ainda, que apesar dos professores, agentes de saúde, guarda municipal e outros servidores terem apresentado propostas, ainda não houve respostas.

Ainda durante do discurso, Isac lembrou que, historicamente, o mês de maio é um período de referência para apresentar a recuperação das perdas inflacionarias, situação que ainda não aconteceu este ano. Na tentativa de reverter este cenário, os servidores estão organizando uma paralisação marcada para a próxima semana. “Quando as categorias entram em greve nós teremos muitas pessoas dizendo que os servidores abandonaram o povo, setores da administração dizendo que vão entrar na justiça para cortar ponto e tudo por culpa dessa leniência, dessa letargia que está contaminando a administração do prefeito Edvaldo Nogueira” e completou dizendo que negociação é quando um apresenta uma proposta e outro uma contraproposta, mas “o que estamos vendo é uma análise de proposta apresentada e uma resposta de que há custo elevado sem apresentar nenhuma contraproposta.”, revela Isac.

Em tom de revolta, Isac, concluiu o discurso dizendo que “reunião e cafezinho não enchem barriga de ninguém e as categorias merecem e está na Constituição a recuperação das perdas inflacionárias, o que não é reajuste” ainda cobrando por uma resposta o vereador afirmou, mais uma vez, que vai continuar defendo as categorias e cobrando uma resposta por parte do Poder Executivo, “não corte o ponto porque senão o ponto do prefeito também deverá ser cortado”, diz o vereador.

