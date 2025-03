Revista publica guerra silenciosa que acontece na sigla que tem o maior fundo partidário do País: o Partido Liberal

Segundo matéria publicada pela revista “Realce”, “nos bastidores, uma guerra silenciosa acontece na sigla que tem o maior fundo partidário do país, o Partido Liberal. Edvan Amorim (PL) e Rodrigo Valadares (UB) duelam internamente visando as eleições 2026; o primeiro tenta ter força para ver seu irmão, Eduardo Amorim, disputando o Senado pela legenda, enquanto o segundo busca o posto com aval de Bolsonaro (PL)”.

Uma fonte da cúpula do Partido Liberal, em Brasília, informou que o ex-presidente teria feito um pedido a Valdemar da Costa Neto, que comanda o PL no país, para que Valadares seja o candidato à Casa Alta em 2026 — ele já externou o desejo de ter o sergipano representado o bolsonarismo no Senado em duas ocasiões públicas. Imediatamente a solicitação teria sido passada para Edvan, que foi de encontro a nacional, negando o pedido, no entanto, deixando as portas abertas para uma eventual busca pela reeleição à Câmara pela sigla.

A informação é que Jair Bolsonaro não teria gostado da resposta de Amorim e os conflitos devem se intensificar internamente nos próximos dias.

O que resta agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos desse duelo de gigantes para saber quem sairá vitorioso nessa queda de braço: Eduardo, com o apoio do seu irmão e presidente estadual do PL, ou Rodrigo, respaldado pelo clã Bolsonaro.