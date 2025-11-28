Riachão do Dantas receberá a 63ª edição da caravana itinerante do ‘Sergipe é aqui’

Conhecido economicamente pela citricultura, o município de Riachão do Dantas receberá na próxima quinta-feira, 4, a 63ª edição do ‘Sergipe é aqui’. Ao longo de toda a quinta-feira, 4, os mais de 18 mil habitantes da cidade serão beneficiados com cerca de 160 serviços ofertados pelo Governo do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC).

Dentre os atendimentos disponíveis estarão exames de sangue e de imagem; renovação de CNH; distribuição de mudas e estudo de solo; renegociação de dívidas; cadastro no banco de medula óssea; emissão do Passe Livre e Bolsa Família; avaliação bucal para detecção de câncer, entre outros. Todos os atendimentos estarão reunidos nos arredores do Centro de Excelência Lourival Fontes.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, a iniciativa reflete o compromisso do governo estadual com a saúde e bem-estar dos sergipanos. “Estamos muito felizes em levar este programa para Riachão do Dantas. O objetivo do Governo do Estado é justamente estender à população o acesso a serviços essenciais, que normalmente demandam tempo e deslocamento”, destacou.

Segundo o prefeito da cidade, Lucivaldo Dantas, a chegada da caravana itinerante e dos serviços são uma conquista municipal, fruto da parceria entre prefeitura e Governo do Estado. “A expectativa é muito grande para receber o ‘Sergipe é aqui’, pois serão mais de 160 serviços. Não será apenas a oferta de serviços, também receberemos muitos investimentos importantes para o nosso município. Neste dia, Riachão do Dantas será a capital de Sergipe por um dia, trazendo benefícios essenciais para a nossa população”, afirmou.

Para a assistente de vendas Vitória dos Santos, a oferta dos mais de 160 serviços no ‘Sergipe é aqui’ representa uma oportunidade de resolver demandas e cuidar da saúde dos seus familiares. “Vou aproveitar a chegada do programa em Riachão para renovar meu ID Jovem e fazer alguns exames que estão pendentes. Também quero trazer minha avó e meu tio para a Carreta da Mulher e do Homem, já que eles estão precisando renovar alguns cuidados”, disse.

O comerciante Ronaldo de Menezes, que possui um estabelecimento na avenida onde acontecerá o programa, ressaltou que esta é uma chance de movimentar ainda mais a economia da cidade e ofertar atendimentos essenciais de forma mais rápida. “Eu vejo esta ação como algo muito positivo, porque várias pessoas passarão por aqui durante o dia e isso ajuda a aumentar as vendas e movimentar o comércio. Além disso, na parte da saúde da mulher, vou indicar para que minha esposa venha fazer a mamografia e transvaginal, porque ela está precisando renovar esses exames e isso já ajudaria bastante para economizar um bom dinheiro”, enfatizou.

Segundo a moradora Maria das Dores Menezes, o ‘Sergipe é aqui’ trará a possibilidade de cuidar da própria saúde, algo que vinha sendo adiado há bastante tempo devido à sua rotina. “Estou na expectativa de fazer o ultrassom, porque levei um tombo, fiquei sentindo dor de um lado do corpo e nunca mais fiz nenhum exame por causa do trabalho. Já que estarei no evento, vou fazer o exame de sangue também, que faz tempo que não faço. Será um bom momento para cuidar da minha saúde”, enfatizou.

Texto e foto Tirzah Braga