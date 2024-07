Riachão: Moradores do Conjunto José Lopes cobram ação da prefeitura

A administração da prefeita Simone Andrade (PSD) tem deixado muito a desejar no município de Riachão do Dantas, principalmente na área da infraestrutura.

Nesta semana, moradores do Povoado Tanque Novo, mais precisamente da Rua A no Conjunto José Lopes de Almeida, denunciaram o descaso da gestão com a localidade.

O morador José Soares, conhecido por Pé na Jaca, destacou que a prefeitura local iniciou melhorias no calçamento, entretanto, a equipe interrompeu a obra, já se passaram 90 dias e nada.

“Isso é um vergonha! Uma simples melhoria no calçamento e a prefeita não faz. Os moradores estão deixando seus transportes em outras ruas, pois devido ao problema não conseguem entrar pela Rua A. Sem contar que existe a possibilidade de danificar as casas da rua”, destacou.

O senhor José Soares afirmou que já conversou com a prefeita Simone e ela disse que iria analisar a situação, mas não resolveu o problema e a população segue sofrendo com o descaso da gestão.

Assessoria