RIBEIRÓPOLIS SERÁ O 57º MUNICÍPIO A RECEBER O GOVERNO ITINERANTE “SERGIPE É AQUI”, NESTA SEXTA-FEIRA

Com um leque de aproximadamente 160 serviços, o ‘Sergipe é aqui’ já beneficiou mais de dois terços dos municípios sergipanos, com cerca de 270 mil atendimentos realizados. Criado em fevereiro de 2023, com a missão de aproximar a população da estrutura governamental, ações e programas do Governo de Sergipe, o programa tem sido bem recebido a cada edição. Nesta sexta-feira, 19, o governo itinerante, com carretas e estandes, se deslocará a 77 quilômetros da capital, para a 57ª edição na cidade de Ribeirópolis, no agreste central sergipano.

Conhecido pela tradicional Festa de Reis, realizada em fevereiro, o município com mais de 17 mil habitantes receberá os serviços ofertados pelo Governo do Estado e coordenados pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), no entorno do Colégio Estadual João XXIII. Ao longo do dia, a população terá acesso a atendimentos como emissão de documentos (RG, CPF, Certidão de Nascimento e ID Jovem), exames nas Carretas do Homem e da Mulher, emissão de carteirinhas em programas como o CMais Feirante, Passe Livre, negociação de dívidas, vistoria veicular, entre outros.

Para o governador do estado, Fábio Mitidieri, a 57ª edição do programa, em Ribeirópolis, reforça o compromisso do governo de aproximar os serviços públicos da população. “É uma grande satisfação levar essa iniciativa tão importante para Ribeirópolis. Nosso objetivo é ofertar serviços essenciais em saúde, educação, cidadania e assistência social, tudo em um único lugar. Esperamos que todos aproveitem a edição para realizar atendimentos e sentir de perto o compromisso do Governo do Estado com a vida dos sergipanos”, afirmou.

Segundo o prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, toda a população do município tem se preparado para a 57ª edição do Sergipe é aqui. “Estamos trabalhando a todo vapor e de braços abertos para que seja um dia em que, perto de suas casas, os moradores daqui da cidade usufruam desse leque de mais de 160 serviços que o Governo de Sergipe está trazendo para cá”, destacou.

Para a feirante Marilene Alves, a edição será uma oportunidade para realizar seu cadastro e fazer alguns exames. “Eu vim aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social para saber como podia me cadastrar no programa para feirantes e agora que fiquei sabendo que vou poder fazer na sexta-feira será ótimo, porque é tudo em um lugar só. Também vou tentar encaminhar uma cirurgia de hérnia que estou precisando”, disse.

A estudante de Nutrição Edilza Jesus ressaltou a importância dos serviços voltados à saúde da mulher. “Acredito que a facilidade com serviços como esses é fundamental para que nós, mulheres, possamos nos cuidar melhor e acompanhar nossa saúde. Inclusive vou aproveitar para fazer a mamografia, pois já completei 42 anos”, afirmou.

Já para o comerciante Marcelo Farias a edição do programa em Ribeirópolis será uma oportunidade para renovar documentos e cuidar da saúde do pai. “Vou aproveitar a oportunidade para levar meu pai, pois esses eventos trazem facilidade para nós que moramos aqui. A minha identidade está vencida, então vou aproveitar e resolver isso junto com os exames do meu pai”, ressaltou.

Investimentos

Além dos serviços ofertados pelo programa, Ribeirópolis também receberá investimentos significativos do Governo do Estado. Entre as ações já entregues estão a reforma da quadra de esportes e a construção do vestiário do Centro de Excelência Abdias Bezerra, no valor de R$1,7 milhão, e a ampliação do auditório do Colégio Estadual João XXIII, com investimento de R$540 mil.

Em andamento estão a reforma e ampliação do Centro de Excelência Abdias Bezerra, de R$2,5 milhões, e melhorias no Colégio Estadual Josué Passos, com R$335 mil, destinados à ampliação da carga de energia e adequação de ambientes. O total de investimentos previstos para o município ultrapassa R$5,1 milhões, incluindo ainda pavimentação granítica e asfáltica em 10.000 m², cofinanciamento municipal de R$70 mil e uma unidade de suporte básico nova para a Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 da região.

Foto: Thiago Santos/Arquivo