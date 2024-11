BANCOS DE PRAÇA DESTRUÍDOS A MARRETADAS NO 18 DO FORTE PODERIAM  SER REAPROVEITADOS, DIZ RICARDO MARQUES

Após viralizar um vídeo mostrando funcionários de uma empresa contratada pela Prefeitura de Aracaju quebrando a marretadas bancos de uma praça do Bairro 18 do Forte, o vereador Ricardo Marques (Cidadania), esteve no local nesta terça-feira, 19 de novembro, para mostrar a situação.

Ele conversou com moradores do bairro e lamentou a forma como o serviço foi feito pela atual gestão municipal, causando desperdício de dinheiro público e sem ouvir a comunidade local.

“A Prefeitura de Aracaju retirou um abrigo de ônibus de boa qualidade, que tinha um assento grande com a desculpa de colocar um novo. Só que, como sempre, a atual gestão não conversou com a população local. Aí uma coisa que poderia ser positiva vira um prejuízo, causa revolta e vira um fato negativo, sem contar o desperdício de dinheiro público”, lamentou o vereador.

A praça fica em frente a Igreja Pio X, no bairro 18 do Forte e reúne muita gente da comunidade, inclusive muitas crianças e idosos. “O local merece ainda uma atenção e melhor cuidado com a arborização para acolher os moradores da Zona Norte e oferecer mais qualidade de vida e bem estar”, observou.

“A obra da praça faz parte da requalificação da Avenida Visconde de Maracaju, onde também foi prometida uma ciclovia. Estamos de olho. Não dá para ignorar a voz do povo”, afirma.

Texto/foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação