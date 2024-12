Ricardo diz que o seu mandato foi para resolver os problemas do povo

Em discurso de despedida na Câmara de Aracaju, Ricardo Marques diz que seu mandato foi para resolver os problemas do povo

Em seu último discurso como vereador por Aracaju, nesta quarta-feira, 11 de dezembro na Câmara Municipal, Ricardo Marques (Cidadania), fez um balanço do trabalho realizado nos últimos 4 anos, agradeceu a confiança do povo e dos colegas do parlamento.

“Foram 4 anos intensos de muito trabalho. Cheguei aqui para ser a voz e dar voz ao povo que passa por dificuldades. Levar as demandas e buscar soluções. Muitos problemas foram resolvidos ou encaminhados como é o caso do transporte coletivo, uma bandeira que levantei desde o primeiro dia de mandato. Meu mandado foi baseado nas funções de um vereador, eu cobrei, fiscalizei e sugeri melhorias, e espero que sirva de inspiração para que novas pessoas entrem na política e para os vereadores que estão chegando em 2025”, orgulha-se.

Ricardo Marques lembrou que durante os 4 anos de legislatura, apresentou mais de 1000 proposituras entre moções, indicações, projetos e requerimentos. Dos mais de 60 projetos apresentados, 20 foram aprovados.

Ricardo Marques disse ainda que quando iniciou o trabalho como vereador, se comprometeu a trabalhar em prol do povo e renovou a promessa para o novo desafio que vai iniciar em janeiro de 2025 ao lado de Emília Corrêa na Prefeitura de Aracaju.

“Renovo meu comprometimento de continuar trabalhando e sendo a voz dos mais necessitados. Agradeço a confiança e votos dos aracajuanos em Emília Corrêa e em mim. Juntos vamos construir uma nova Aracaju”, promete.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto: Gilton Rosas