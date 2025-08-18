Ricardo abre Workshop ComuInova destacando a força da comunicação

Vice-prefeito Ricardo Marques abre Workshop ComuInova destacando a força da comunicação pública

O vice-prefeito e secretário de Comunicação de Aracaju, Ricardo Marques, realizou nesta segunda-feira (18) a abertura do Workshop ComuInova, evento promovido para fortalecer a comunicação pública e discutir os novos desafios e ferramentas da área.

Com a presença da prefeita Emília Corrêa, Ricardo Marques ressaltou a importância do trabalho realizado diariamente pela equipe de comunicação da Prefeitura.

“Vocês são a linha de frente da informação oficial. São vocês que traduzem a linguagem da gestão para a linguagem do povo. E isso tem muito valor”, afirmou.

O evento reuniu nomes de destaque no cenário nacional e local. A programação contou com Maíra Bittencourt, que compartilhou sua experiência na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e hoje atua na Universidade Federal de Sergipe; PV Bispo, referência em redes sociais e comunicação digital de resultados, à frente da Prefeitura de Salvador; e Marcolino Joe, que abordou o uso da inteligência artificial aplicada à comunicação, um tema que já faz parte da realidade das gestões públicas.

De acordo com Ricardo Marques, a proposta do ComuInova é combinar tradição e inovação, fortalecendo práticas já consolidadas e abrindo espaço para novos caminhos.

“A comunicação pública precisa ser mais que institucional. Precisa ser afetiva, acessível e eficiente. Precisa tocar o cidadão com verdade. E isso só é possível com uma equipe capacitada, motivada e atualizada”, destacou.

O vice-prefeito encerrou sua fala reforçando o compromisso com uma comunicação mais próxima da população:

“Esse workshop existe para renovar não apenas os profissionais, mas também os agentes de transformação da cidade. Vamos juntos seguir inovando, comunicando e construindo a Aracaju que acreditamos”.

Por Assessoria de Imprensa