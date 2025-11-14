Ricardo Marques acompanha tramitação do PLP 6/2024 que garante plebiscito

Vice-prefeito de Aracaju divulga vídeo explicando avanços do Projeto de Lei que pode resolver disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, divulgou nesta quarta-feira (13) um vídeo em suas redes sociais explicando os avanços do Projeto de Lei Complementar (PLP) 6/2024, que tramita na Câmara dos Deputados e pode resolver definitivamente a disputa territorial envolvendo a Zona de Expansão de Aracaju.

O projeto, que já foi aprovado nas comissões da Câmara, tem como relator de plenário o deputado federal Thiago de Joaldo (MDB-SE) e garante a realização de plebiscito para que os moradores da região possam decidir a qual município desejam pertencer: Aracaju ou São Cristóvão.

“O mais importante é que o projeto garante o plebiscito. Ou seja, você, morador da Zona de Expansão, vai poder votar e decidir a que cidade quer pertencer. Isso é democracia de verdade”, afirmou Ricardo Marques no vídeo.

O vice-prefeito teve um encontro nesta quarta-feira com o deputado federal Thiago de Joaldo para falar sobre a relatoria dele e pedir que haja celeridade de aprovação do relatório na Câmara Federal para seguir o trâmite que segue para o Senado e em seguida deve ser sancionado pelo presidente da República.

Entenda o caso

A disputa territorial sobre a Zona de Expansão de Aracaju – que inclui bairros como Mosqueiro, Atapoã, Areia Branca, Santa Maria e Jabotiana – arrasta-se há décadas.

O PLP 6/2024 surge como solução democrática ao garantir que os próprios moradores decidam, por meio de plebiscito, o futuro da região.

Compromisso com a transparência

No vídeo, Ricardo Marques reafirmou seu compromisso de acompanhar cada etapa da tramitação do projeto e manter a população informada sobre todos os desdobramentos.

“Como vice-prefeito de Aracaju, vou continuar acompanhando cada passo desse projeto e mantendo vocês informados sobre cada avanço, cada votação, cada decisão. Quando chegar a hora do plebiscito, você vai poder decidir com informação, com consciência e com a certeza de que sua voz será respeitada”, declarou.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo publicado nas redes sociais do vice-prefeito teve repercussão positiva entre moradores da Zona de Expansão, que agradeceram pelas informações e elogiaram a iniciativa de manter a população informada sobre o tema.

Próximos passos

O PLP 6/2024 aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados. Após aprovação na Câmara, o projeto seguirá para o Senado Federal. Se aprovado em ambas as casas, o plebiscito será convocado para que os moradores da Zona de Expansão exerçam seu direito democrático de escolha.

Texto e foto Fredson Navarro