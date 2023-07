Ricardo Marques alerta sobre aterro do mangue em obra da prefeitura

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) tem fiscalizado a obra da Rodovia Perimetral Oeste, na Zona Norte de Aracaju. Para construção da rodovia a Prefeitura de Aracaju tem aterrado parte do manguezal, como foi constatado pelo parlamentar através de fotos e vídeos.

“Muitas caçambas de areia estão sendo colocadas dentro do mangue entre os bairros Lamarão, Soledade, Bugio e Jardim Centenário, e isso me preocupa. Em fevereiro a prefeitura fez uma única audiência com moradores para falar de compensação ambiental, inclusive com construção de casas populares, porém de lá para cá nenhuma outra audiência ocorreu e ninguém fala sobre o assunto”, diz o vereador.

Ricardo Marques faz um alerta e diz que não é contra a obra, porém quer uma maior atenção para o meio ambiente afim de reduzir ao máximo os impactos.

“Acredito no desenvolvimento e na boa intenção da obra, mas é importante aliar progresso com a preservação ambiental. É necessária a criação de corredores verdes e áreas de refúgio para a fauna local. Também deve ser prioridade solucionar problemas crônicos que existem na Zona Norte de Aracaju, como falta de saneamento, descarte irregular de lixo entre outras questão”, alerta o vereador.

Ricardo Marques garante que a fiscalização vai continuar é que vai acionar os Ministérios Público Federal e Estadual, além dos órgãos de fiscalização: Adema e o Ibama.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro