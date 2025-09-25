Ricardo Marques busca apoio em Brasília na luta pela Zona de Expansão de Aracaju

Em agenda intensa na última quarta-feira (24), o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, acompanhou uma comitiva institucional em Brasília para reforçar a urgencia na tramitação do PLP 06/2024, que prevê a realização de plebiscito para que os moradores decidam a qual município a Zona de Expansão deve pertencer. A mobilização ocorreu junto com parlamentares estaduais como os deputados Garibaldi Mendonça, Georgeo Passos, Paulo Junior, Manoel Marcos, o vereador Flávio Lúcio, do procurador-geral do município Hunaldo Mota e do secretário-geral da mesa diretora da Alese Igor Albuquerque.

O vice-prefeito Ricardo Marques representou a gestão da prefeita Emília Corrêa e esteve em reuniões estratégicas com: o autor do projeto, deputado federal Rafael Simões (MG); o relator da proposta, deputado Hildo Rocha (MDB/MA); o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota; parlamentares da bancada sergipana, como Thiago de Joaldo, Gustinho Ribeiro, Ícaro de Valmir e Yandra Moura; o senador Alessandro Vieira, entre outros.

“Não é apenas território físico que está em jogo, mas pertencimento e identidade de uma comunidade que sempre se reconheceu como parte de Aracaju”, afirmou.

Segundo o vice-prefeito, a ida a Brasília é mais um das ações da Prefeitura de Aracaju para assegurar o direito da população. Além da articulação política, já foram acionados instrumentos jurídicos como ação rescisória pela Procuradoria do Município e a possibilidade de ADPF pelo partido Cidadania em nível nacional, somando forças em defesa da região.

Ricardo reforçou que a luta continuará em todas as frentes possíveis: “Nós respeitamos a decisão da justiça, mas não abriremos mão de lutar para que a voz do povo seja respeitada. A Zona de Expansão já escolheu: ela é Aracaju.”

