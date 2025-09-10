Ricardo Marques celebra autorização de R$ 36 milhões para renovação da frota

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, comemorou a autorização da União para operação de crédito no valor de R$ 36 milhões, viabilizada por meio do Novo PAC, que permitirá a renovação da frota do transporte coletivo da capital.

Segundo ele, trata-se de uma conquista histórica, fruto do empenho da gestão da prefeita Emília Corrêa e de capacidade de articulação da gestora da capital sergipana.

“Essa é mais uma grande vitória da gestão da prefeita Emília Corrêa. Uma prefeita que tem mostrado coragem, determinação e compromisso verdadeiro com a população de Aracaju. Essa autorização da União não caiu do céu, foi conquistada com muito trabalho, articulação e seriedade. É preciso reconhecer que sem a liderança firme da prefeita Emília, nada disso seria possível”, destacou.

Para o vice-prefeito, a conquista representa muito mais do que a renovação da frota. “Estamos falando de dignidade, de respeito e de qualidade de vida para quem depende do transporte coletivo todos os dias. Esse investimento vai garantir ônibus mais modernos, mais seguros e mais confortáveis. Mas, acima de tudo, representa o cuidado da gestão com a população, sobretudo com aqueles que mais precisam”, afirmou.

Ricardo também ressaltou que o resultado reforça o modelo de gestão adotado pela atual administração. “O que estamos colhendo agora é fruto de uma gestão séria, planejada e comprometida. Fundamental destacar, também, o empenho do secretário municipal do Planejamento, Thyago Silva, nesta conquista. O fato é que a Emília Corrêa tem conduzido a equipe à frente da Prefeitura de Aracaju com responsabilidade e sensibilidade. A cidade está sendo ouvida e respeitada em Brasília, porque temos uma prefeita que não mede esforços para defender os interesses do nosso povo”, pontuou.

Ele ainda fez questão de destacar o caráter coletivo da conquista. “Essa vitória não é apenas da Prefeitura, é de toda a população aracajuana. É um marco que vai transformar a vida das pessoas e mostrar que é possível fazer política com compromisso, ética e resultados concretos. Essa gestão tem dado provas de que Aracaju pode sonhar grande e realizar grandes conquistas”, disse.]

Texto e foto assessoria