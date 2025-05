Ricardo comemora aplicação de sua emenda parlamentar em Lar de Idosos, Same

O vice-prefeito de Aracaju. Ricardo Marques, visitou nesta semana o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição, o Same, localizado no bairro Industrial. Ele foi recebido com muito carinho pela equipe e acolhidos da instituição, em um espaço amplo que passou por importantes melhorias.

Esses avanços foram possíveis graças a um investimento viabilizado ainda na época em que Ricardo Marques atuava como vereador, por meio de emenda parlamentar destinada à reforma da estrutura do local.

“É gratificante ver de perto os resultados do nosso trabalho enquanto parlamentar, garantindo mais dignidade e melhores condições para os idosos atendidos”, destacou Ricardo durante a visita.

O Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição é referência em cuidado e atenção à população idosa de Aracaju, reforçando a importância de políticas públicas voltadas para o bem-estar e a qualidade de vida dessa parcela da população.

Por Fredson Navarro

Foto Gerliano Brito