Ricardo Marques comemora assinatura da Ordem de Serviço para construção da nova UBS

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou ao lado da prefeita Emília Corrêa da assinatura da Ordem de Serviço que dá encaminhamento à construção da nova sede da Unidade Básica de Saúde (UBS) Humberto Mourão, localizada no bairro São Conrado. A solenidade aconteceu na Rua da Independência, nº 104, no terreno de quase 1400 metros quadrados onde a obra já começou a ser executada.

“Estive no São Conrado inúmeras vezes quando estava como vereador, pedi a reabertura da USB e destinei, em dois anos, quase R$ 2 milhões de reais em emendas impositivas e agora fico feliz em participar da realização de nosso compromisso. Em 5 meses de gestão, a prefeita Emília está tornando a realidade o sonho da construção da nova sede da UBS Humberto Mourão. Daqui há 8 meses a comunidade terá um novo posto de saúde, moderna e bem equipado, oferecendo todo o conforto que a nossa população merece”, comemora o vice-prefeito.

Na nova sede da Humberto Mourão, serão realizadas ações individuais e coletivas de prevenção à saúde como imunizações, consultas, exames, controle de doenças e visita domiciliar, além de procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, vigilância epidemiológica e ações de educação para a saúde e em saneamento básico.

A obra está prevista para ser entregue no início de 2026 e contará com térreo e primeiro andar. A estrutura terá oito consultórios médicos e dois consultórios odontológicos, além de áreas técnicas, farmácia e salas de nebulização, acolhimento e vacinação. A área externa terá espaço verde e serviço de paisagismo.

O antigo prédio da UBS Humberto Mourão tem mais de 30 anos e funcionava na Rua A, do bairro São Conrado. Problemas estruturais levaram os usuários da região a serem atendidos pela UBS Geraldo Magela, no conjunto Orlando Dantas, um espaço que não consegue atender a todas as demandas do bairro.

Por Fredson Navarro