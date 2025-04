Ricardo comemora chegada de moderno sistema de limpeza das redes pluviais com robôs

O prefeito em exercício, Ricardo Marques, comemorou que Aracaju está recebendo através da Emurb, a demonstração de um moderno sistema de monitoramento e limpeza das redes pluviais, com uso de caminhões ultra vacall, robôs de videoinspeção e testes com corante e fumaça para identificar irregularidades. Tudo sem precisar abrir as vias.

“Ao lado do presidente da Emurb, Sérgio Guimarães, acompanhei a demonstração atendendo a determinação da prefeita Emília Corrêa. O investimento faz parte de uma estratégia maior da gestão que pretende colocar a inovação a serviço da população”, comemora o prefeito em exercício.

A demonstração ocorreu em um ponto da Avenida Francisco Porto nesta quinta-feira, 17 de abril.

Ricardo Marques explica que o objetivo da tecnologia no monitoramento é limpeza combater alagamentos e transformar Aracaju em referência em urbanismo e qualidade de vida.

“É um serviço que vai ajudar muito mais ainda é menor que o necessário. Aracaju precisa de uma obra estruturante para renovar as galerias e canais, levando em consideração que a maioria tem mais de 40 anos”, reforça.

Texto e foto Fredson Navarro